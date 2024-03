Nel giro di un paio di settimane Alessio Falsone è diventato il protagonista assoluto del Grande Fratello. Ma non sempre in positivo, visti i fatti delle ultime ore. Intanto una brutta lite con Anita, con cui ha una relazione ormai. Erano in giardino e stavano parlando della loro situazione quando lei gli ha fatto notare i suoi “modi veramente bruschi. Tu non ti rendi conto ma anche a letto ci sono delle volte in cui uno parla e tu dici “Sì, sì va bene dai” e te ne vai. Ma nessuno ti hai mai detto che rispondi male? Tu hai dei modi del ca***”.

Ma Alessio, in tutta risposta, ha detto: “Ma puntualmente quando? Io non ho proprio voglia di discutere per questo me ne vado”. “Guarda, se fai così fuori, ti lascio dopo due settimane”, la replica di lei, con il pubblico social convinto che dureranno ancora meno fuori dalla casa. Modi bruschi anche con gli altri, però. Nella mattina di lunedì è infatti scoppiata quasi una rissa.

Leggi anche: “È il momento di parlare”. Grande Fratello, l’annuncio di Cesara Buonamici a poco dalla fine





GF, quasi rissa tra Alessio e Federico

Con Federico Massaro Alessio non ha mai avuto un bel rapporto e dopo al discussione della cena, in mattinata hanno raggiunto il culmine. A scatenare le ire di Alessio è bastato uno spazzolino staccato dalla spina. Staccato per l’ennesima volta e, a suo dire, proprio da Federico.

Non ci ha visto più: ha sbottato contro il coinquilino gettando per aria lo spazzolino, fino a spezzarlo in due. Ma nel momento in cui è andata in onda questa scena dove, a detta di molti telespettatori i due erano arrivati quasi alle mani, la regia del Grande Fratello ha subito cambiato inquadratura.

Che bei modi tutti e due complimenti. 🤢

Federico e Falsone stanno litigano e il GF censura#Perletti #Grandefratello pic.twitter.com/PsxH28bNYg — Ele🪐 (@EleonoraPirone_) March 18, 2024

Ma perché censurano che tra un po’ si menano 😭 #grandefratello — 𝕮.𝕷.𝕬 (@cl_om) March 18, 2024

Anche sul sito, entrambe le regie hanno inquadrato un momento assolutamente inutile, cioè il risveglio di Rosy Chin, mentre in bagno si consumava una semi rissa. Insomma, gli autori hanno pensato bene di censurare tutto ma non è bastato a frenare gli utenti, sempre più perplessi e anche indignati per gli atteggiamenti di Alessio. Anche Varrese, che era da un’altra parte della casa, ha sentito le urla e chiesto a Greta cosa fosse successo. Appreso della forte discussione, si è detto poco stupito perché da tempo sono ai ferri corti.