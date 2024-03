Nell’attuale edizione del Grande Fratello Cesara Buonamici è stata sicuramente una piacevole scoperta. Per la prima volta nella sua carriera ha accettato di svolgere un ruolo inedito, diventando opinionista del reality show al fianco di Alfonso Signorini e dell’esperta social Rebecca Staffelli. Lei, abituata a fare la giornalista al TG5, si è calata benissimo nella nuova parte.

Visto che siamo ormai a ridosso della fine del Grande Fratello, si sta già parlando del futuro del reality e anche inevitabilmente di quello di Cesara Buonamici. Lei ha rotto il silenzio nelle ultime ore, informando il pubblico su cosa potrebbe accadere. C’è già un’interessante indiscrezione che la coinvolge e quindi a stretto giro potrebbe esserci l’annuncio ufficiale.

Leggi anche: “Perché finisce prima”. Grande Fratello, la decisione Mediaset e ora si scopre il vero motivo





Grande Fratello, cosa ha detto Cesara Buonamici sul suo futuro

Nelle scorse settimane Signorini ha confermato che il Grande Fratello ci sarà anche nella prossima stagione televisiva, quindi parliamo del 2024-2025. Libero ha deciso di intervistare allora Cesara Buonamici per capire se lei sarà ancora opinionista della trasmissione Mediaset. Le sue parole sono state importanti, ma non hanno chiarito al 100% la situazione.

Questa la dichiarazione ufficiale del volto del TG5: “Non spetta a me decidere. Io mi sono trovata bene. Questo è un gioco, ma anche un esperimento sociale, impari a guardare e ad aprire per poter intervenire. Il mio rapporto con Signorini? Collaborare assieme ha prodotto un affiatamento – ha aggiunto a Libero -. Come concorrente invece non accetterei, non sarei capace di entrare”.

Quindi, Cesara ha fatto intuire che la sua riconferma le farebbe piacere. Il sito Lanostratv ha comunque parlato della possibilità che le sia offerto un rinnovo. Sarà Mediaset a prendere la decisione definitiva tra non molto.ca