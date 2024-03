Grande Fratello, svelata la data della finalissima. Stavolta non ci sono più dubbi. Alfonso Signorini durante l’ultima puntata del reality di Canale 5 ha smentito quanto affermato precedentemente da Cesara Buonamici. Durante una puntata di Verissimo, infatti, l’opinionista ha parlato della finale proprio subito dopo la conquista del pass per l’ultimo atto da parte di Rosy Chin grazie al 53% dei voti.

Secondo quanto fatto trapelare dalla giornalista per la prima volta i concorrenti avrebbero dovuto trascorrere dopo il Natale anche la Pasqua all’interno della Casa. La finalissima del GF sarebbe dovuta andare in onda giovedì 4 aprile. Del resto questa data era già stata anticipata qualche tempo fa, accanto a quella dell’11 aprile. Ma è stato il conduttore a rivelare la vera, ufficiale e definitiva data della finale.

Quando finisce il Grande Fratello e perché: le parole di Alfonso Signorini

Proprio nell’ultimo appuntamento Alfonso Signorini ha rivelato quando si svolgerà la finale del Grande Fratello. L’ultima puntata del reality andrà in onda infatti lunedì 25 marzo 2024. Il conduttore è intervenuto quindi smentendo quanto affermato da Cesara Buonamici. E le sue dichiarazioni sono arrivate adesso per un motivo particolare.

Secondo quanto riferito da TvBlog sembra che siano stati proprio gli stessi concorrenti e gli addetti al lavoro a fare questa precisa richiesta. L’idea di trascorrere anche Pasqua lontano dai propri cari deve essere risultata insopportabile dopo aver passato anche Natale nella Casa e così è partita la richiesta di anticipare al 25 marzo la data della finale.

Vale la pena ricordare che il reality è iniziato lo scorso 11 settembre, quindi più di sei mesi fa. È naturale quindi che ci sia stanchezza sia tra i concorrenti che nel pubblico, come dimostrano gli ascolti in calo delle ultime puntate. Nell’appuntamento di questa sera, lunedì 18 marzo, oltre alla terza finalista dopo Beatrice e Rosy verranno decretate anche due eliminazioni. È inoltre probabile che altre due eliminazioni saranno rese note giovedì per ridurre ancora di più l’elevato numero di inquilini ancora in gioco.

