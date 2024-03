La puntata dell’11 marzo del Grande Fratello è stata molto importante, infatti abbiamo scoperto il nome della seconda finalista, ovvero Rosy Chin, che è riuscita ad ottenere il 53% dei voti. Ma poco prima Cesara Buonamici, ospite di Pomeriggio Cinque, ha svelato la notizia più importante relativa alla finale. E ora i telespettatori conoscono finalmente la verità.

Infatti, nel corso della sua ospitata da Myrta Merlino prima della diretta del Grande Fratello, l’opinionista si è soffermata sulla finale. E ha fatto uno spoiler fondamentale, infatti ancora prima di Alfonso Signorini ha rivelato quando i telespettatori scopriranno colui o colei che si porterà a casa l’ambito trionfo. Al momento, oltre alla food blogger, ad avere un posto assicurato nell’ultima puntata è Beatrice.

Grande Fratello, Cesara Buonamici ha svelato quando ci sarà la finale

Invitata per parlare dell’imminente puntata del Grande Fratello, Cesara Buonamici forse inconsapevolmente si è lasciata sfuggire la notizia riguardante la finale. E chissà come l’avrà presa Signorini, anche se durante la puntata in diretta non ha parlato di questo. Il sito Novella 2000 ha fatto inoltre il punto della situazione sulla parte conclusiva della trasmissione, visto che in quel periodo ci sarà anche una festività.

C’è una grande novità quest’anno, infatti per la prima volta nella storia i concorrenti festeggeranno nel reality non solo il Natale ma anche le festività pasquali. Infatti, la finalissima del GF dovrebbe andare in onda giovedì 4 aprile, come annunciato dalla Buonamici. Pasqua è il 31 marzo, mentre Pasquetta il primo aprile e proprio in quest’ultima data non dovrebbe esserci la messa in onda del reality, che poi si chiuderebbe direttamente con l’atto finale.

Questa sera in prima serata su Canale 5 torna il #GrandeFratello



Tutte le ultime novità dalla casa a #Pomeriggio5 con Cesara Buonamici pic.twitter.com/MTKermouTZ — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) March 11, 2024

Dunque, manca meno di un mese e poi capiremo chi sarà stato in grado di farsi amare maggiormente dal pubblico. Beatrice è senz’altro la favorita assoluta, ma tutto può ancora accadere.