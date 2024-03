Splendida notizia al Grande Fratello per una concorrente, diventata la seconda finalista dopo Beatrice. Alfonso Signorini lo ha annunciato in diretta nella serata di lunedì 11 marzo, quando c’è stata una nuova puntata del reality show. Siamo ormai agli sgoccioli, infatti tra meno di un mese dovrebbe esserci la finalissima che decreterà il vincitore e quindi il successore di Nikita Pelizon.

E nelle scorse ore c’è stato uno dei momenti più attesi al Grande Fratello, con la concorrente diventata ufficialmente seconda finalista. Per lei non ci sono più problemi, infatti insieme all’attrice è sicurissima di un posto tra i migliori. Ovviamente dovrà regolarmente proseguire il suo percorso, ma non potrà più essere a rischio eliminazione.

Grande Fratello, una concorrente diventa seconda finalista: chi è

Quando il Grande Fratello ha dato la busta a Signorini, abbiamo scoperto il nome della concorrente approdata come seconda finalista del programma. Innanzitutto il conduttore ha svelato il primo non scelto dal pubblico, infatti non c’è stato niente da fare per Paolo. Poco dopo ha anche rivelato che Anita era fuori dalla gara, quindi ne erano rimaste solamente due.

In lizza per un posto in finale erano rimaste Letizia e Rosy, che sono state invitate a recarsi in studio davanti ad Alfonso, all’opinionista Cesara Buonamici e all’esperta social Rebecca Staffelli. E alla fine il padrone di casa ha esclamato che Rosy è la seconda finalista, grazie al 53% delle preferenze. Più staccata la Petris, che non è riuscita ad andare oltre il 32% dei voti.

Il pubblico ha deciso che la seconda finalista di questa edizione di #GrandeFratello è… ROSY! pic.twitter.com/60Vc0MHQIL — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 11, 2024

Anita e Paolo non erano andati rispettivamente oltre il 10 e il 5%, quindi hanno ancora tanta strada da fare per ottenere la finale. Per Rosy invece è festa grande, infatti tutti i concorrenti l’hanno omaggiata con un brindisi dopo la bellissima notizia.