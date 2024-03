Fuori dal Grande Fratello sarebbe già successo qualcosa di clamoroso tra Monia La Ferrera e il fratello di Greta, Josh Rossetti. Entrambi hanno voluto fare una sorta di annuncio attraverso il loro profilo Instagram ufficiale. I fan sono letteralmente sobbalzati dalla sedia, non aspettandosi già una possibile decisione del genere. Ma non ci sarebbero più dubbi a riguardo.

Analizzando le foto postate all’esterno del Grande Fratello da Monia e dal fratello di Greta, c’è un dettaglio che ha lasciato tutti a bocca spalancata. Nonostante lei si fosse avvicinata all’ex Varrese nella casa più spiata d’Italia, poi ha cambiato idea e si è totalmente innamorata di Josh. Avevano già compiuto un gesto clamoroso, ma ora avrebbero davvero raggiunto l’apice.

Leggi anche: “No, questo non può farlo”. Garibaldi choc al Grande Fratello, beccato così con Beatrice: le immagini





Grande Fratello, il gesto ‘choc’ di Monia e del fratello di Greta

Una volta che la donna è uscita dal Grande Fratello, ha iniziato a godersi pienamente la sua storia amorosa con il giovane. Monia e il fratello di Greta sembrano già inseparabili, infatti recentemente avevano deciso di dedicarsi un tatuaggio mentre adesso sono arrivati ad un punto di svolta molto significativo. Andiamo a scoprire insieme cosa hanno mostrato ai fan.

Un po’ di tempo fa lei aveva risposto a delle domande, confermando la relazione con Josh Rossetti. Ora sia Monia che il fratello di Greta del GF hanno pubblicato due immagini inequivocabili. Nella seconda, in particolare, hanno mostrato le loro mani e si può ammirare uno splendido anello su quella della La Ferrera. Quindi, il ragazzo potrebbe averle regalato il prezioso.

Nella didascalia hanno scritto: “Dove ti batte il cuore, dove ti senti leggero, dove siamo noi stessi..💙 come in una favola💙🤴🏽👸🏻”. Ormai sarebbero definitivamente fidanzati in maniera ufficiale e chissà se non stiano già pensando a qualcosa di più grandioso.