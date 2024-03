Grandi polemiche fuori dal Grande Fratello nei confronti di Garibaldi, che nelle ultime ore ha compiuto un gesto verso Beatrice che ha fatto arrabbiare moltissime persone. Alcuni hanno infatti detto che se fosse stata lei a fare una cosa simile sarebbe successo il macello, invece stavolta c’è chi vorrebbe che passasse tutto in secondo piano. Ma è stato ora postato il video incriminato e chissà se ci saranno provvedimenti.

C’è chi ha paragonato questo comportamento del bidello a quanto accaduto in passato al Grande Fratello. Garibaldi e Beatrice stavano scherzando nella casa, quando improvvisamente si è verificato qualcosa di inaspettato. E hanno subito puntato il dito contro Giuseppe, che se dovesse essere interpellato nelle prossime ore potrebbe fornire la sua spiegazione.

Grande Fratello, polemiche su Garibaldi per il gesto contro Beatrice

Sicuramente le intenzioni del concorrente del Grande Fratello non erano negative, visto che Garibaldi e Beatrice stavano giocando e ridendo. Ma nonostante questo, c’è chi si è lamentato visto che ha ricordato un episodio relativo a Daniele Dal Moro ed Oriana Marzoli, che portò proprio alla squalifica del giovane. Vediamo insieme cosa è successo tra le mura del GF.

Chi ha pubblicato il filmato ha commentato: “Se questa cosa l’avesse fatta Beatrice, stareste qua a darle della violenta come avete fatto con il video in cui gli appoggia la mano sul collo”. Nel filmato, Garibaldi l’ha trattenuta e l’ha anche presa per il collo in modo scherzoso. Un brusco movimento che ha fatto infuriare tantissimi utenti, che hanno difeso la Luzzi.

Staremo a vedere se ci saranno dei richiami da parte della produzione del GF o dallo stesso Signorini nella puntata dell’11 marzo. Al momento non sono arrivate informazioni in tal senso.