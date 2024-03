Grande Fratello, è iniziato il conto alla rovescia per la finalissima del 25 marzo. Mancano ormai pochissimi giorni poi si saprà il nome del vincitore di questa edizione del reality. Il pubblico intanto sembra avere ben chiaro chi sarà il concorrente che spegnerà per ultimo le luci della casa. Beatrice è davvero la favorita?

Ma prima facciamo un passo indietro. Nei giorni scorsi, in occasione del traguardo dei sei mesi di convivenza forzata, gli autori hanno chiesto ai veterani di descrivere cosa ha rappresentato per loro questa esperienza. Una sorta di bilancio.

Grande Fratello, la parola al “pubblico sovrano”. Poi l’annuncio di Alfonso Signorini

“Chi l’avrebbe mai detto che avrei fatto sei mesi dentro casa, tanti, lunghi però li rifarei tutti i giorni volando”, ha detto Giuseppe Garibaldi. “Qui dentro – ha affermato invece Letizia Petris – sono riuscita a cavalcare delle emozioni che non pensavo neanche di poter mai affrontare, il fatto di riuscire a fare delle scelte con concretezza e soprattutto con la testa scegliendo Letizia prima di qualsiasi altra cosa”.

Rosy Chin non ha avuto dubbi: “La cosa più bella in assoluto è stata l’essermi sentita amata, accolta e coccolata per quella che sono, nei miei pregi e nei miei difetti, io qui dentro mi sono sentita accettata”. Paolo Masella, dal canto suo, ha definito il GF “il viaggio più lungo che ho mai fatto”. E ha aggiunto: “Qui dentro ho fatto discussioni, ho fatto pace, rilitigato, trovato amore. Cose che all’inizio non mi aspettavo minimamente, anzi mi aspettavo che duravo un mese scarso”.

“Il grande dono che mi ha fatto questo esperienza – ha ammesso Beatrice Luzzi – è aver messo alla prova alcuni strumenti che ho costruito in questi anni, il primo la pazienza, la tolleranza, una capacità di perdonare e guardare avanti”. E Anita Olivieri? “Sono cresciuta – ha detto – ho imparato ad amarmi di più, ho cercato di imparare sempre da chi mi stava intorno, rubare quel qualcosa in più che potesse farmi crescere”. “Mi mancheranno probabilmente gli occhi dei ragazzi, di tutti gli inquilini passati qui dentro, perché attraverso loro io ho riconosciuto me stesso”, ha svelato infine Massimiliano Varrese.

Secondo un sondaggio del settimanale Novella 2000 la candidata numero uno alla vittoria finale è Beatrice con il 59% dei voti, doppiato il secondo in classifica: Perla Vatiero che raccoglie il 16 per cento della preferenze. Molto più indietro gli altri: Anita e Simona (5%) e via dicendo. A questo punto per Beatrice non sembrano esserci ostacoli. Per lei si tratta solo di gestire l’ampio consenso da parte del pubblico conquistato finora. Poi l’annuncio di Signorini. Salvo colpi di scena.