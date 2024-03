Manca davvero poco alla finale del Grande Fratello, il reality show condotto da Alfonso Signorini con il volto del Tg5 Cesara Buonamici come opinionista e Rebecca Staffelli, figlia del famoso inviato di Striscia la Notizia Valerio, alla postazione social per commentare gli umori dei telespettatori. Siamo quasi arrivati alla fine dell’edizione che, dopo anni, ha riportato i personaggi non famosi all’interno della casa più spiata d’Italia e qualche vip.

Un mix che è piaciuto al pubblico, anche se a vedere gli ascolti pare non abbia entusiasmato più di tanto. Come riportano diversi siti, infatti, gli ascolti di questa edizione sono stati i più bassi della storia del reality show, anche dell’ultimo Grande Fratello Vip, quello che era stato particolarmente criticato dal pubblico a casa e da Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset.

Grande Fratello, la terza finalista è Simona Tagli: il sondaggio del 18 marzo

Siamo arrivati a una settimana dalla finale del Grande Fratello e le prime due finaliste sono Beatrice Luzzi e Rosy Chin. L’attrice, grande protagonista di questa edizione del reality, è uscita immune in ben 111 nomination e qualche settimana fa è stata nominata prima finalista del Grande Fratello raccogliendo oltre il 60% delle preferenze del pubblico a casa. La ristoratrice, invece, è riuscita ad arrivare in finale dopo lo scontro diretto contro Letizia Petris.

Durante la puntata in diretta di lunedì 18 marzo ci sarà l’incoronazione della terza o del terzo concorrente che volerà in finale e raggiungerà Beatrice Luzzi e Rosy Chin. Secondo diversi sondaggi, e la stragrande parte del pubblico, a vincere il televoto sarà Simona Tagli. Lex showegirl, entrata appena un mese fa insieme ad Alessio Falsone, ha subito legato con Beatrice Luzzi e per questo motivo può contare sul sostegno del suo numerosissimo fandom. La concorrente è molto amata dal pubblico, perché non ha mai paura di esprimere il proprio giudizio e di farsi nemici in casa, proprio come l’amica Beatrice.

Nei sondaggi Simona Tagli ha raggiunto addirittura il 64% delle preferenze e molto probabilmente sarà proprio lei ad arrivare in finale. Non solo, c’è qualcuno che addirittura pensa che la Tagli potrebbe dare filo da torcere all’amica. “Simona Tagli io ti amo, ti porterò in finale con Beatrix”, “Bello vedere sto branco di geni votare ad oltranza #Simona come con #Beatrice e autoeliminarsi, dei bulletti non so se qualcuno arriverà in finale!”, si legge sui social, dove proprio Simona è quella favorita a raggiungere la Luzzi e Rosy Chin.