Grande Fratello, prima discussione tra Alessio e Anita. Lui racconta tutto a Paolo, la confessione in scena all’interno della sauna. Alessio non nasconde la delusione e conseguenze potrebbero arrivare già nelle prossime ore. La loro storia sembrava essere ormai avviata. Anita aveva addirittura risposto a chi riteneva la storia tutta una montatura. Dopo la puntata di giovedì sera aveva detto a Varrese: “Io ho sempre seguito chi sono, anche adesso. Magari sbaglierò, ma la cosa più grave per me è andare contro me stessa”.

“Per me la cosa più grave non è il pubblico fuori o i giudizi, ma non riconoscere i miei comportamenti. Posso sbagliare ma sono me stessa”. Se una parte del pubblico da fuori non crede alla storia, un’altra è pronta a scommetterci. E la dimostrazione è arrivata ieri.





Grande Fratello, prima discussione tra Alessio e Anita

Sopra la casa del Grande Fratello era apparso infatti un messaggio aereo rivolto proprio ad Alessio e Anita, che hanno ricevuto il primo striscione insieme da quando si sono legati sentimentalmente. Non a caso tra i due era scattato anche un bel bacio davanti alle telecamere. La reazione dei due gieffini era stata molto entusiasta, dopo aver letto la firma sul messaggio.

Ma niente rose e fiori. Perché Durante la notte, Anita e Alessio avrebbero avuto la loro prima discussione, incentrata su una battuta goliardica che la ragazza avrebbe fatto con le amiche e che non sarebbe stata gradita dall’allenatore. Racconta la pagina ufficiale del GF come: “Anita avrebbe riportato apprezzamenti sui ballerini, pensando che Alessio si sarebbe ingelosito”.

“Io mi devo fidare di lei, non degli altri” #GrandeFratello https://t.co/HxlkFWs0Ex — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 16, 2024

A Paolo Masella, in sauna, Alessio ha detto la sua: “Non sono geloso, ti pare? Loro devono ballare, si devono divertire. Non mi preoccupo di un altro uomo”. Ma c’è una cosa che non ha digerito, il fatto che lei abbia espresso questo pensiero davanti a tutti: “Mi devo fidare di te, non degli altri”, ha detto. Paolo ha tentato di giustificarla, ma basterà?