C’è Posta per Te, Jessica chiede perdono alla figlia dopo 11 anni. La donna ha chiesto aiuto al programma di Maria De Filippi per poter rialacciare i rapporti con le figlie nate dal primo matrimonio, ma solo una di loro ha accettato l’invito. I problemi sono iniziati undici anni fa: Jessica ammette che a quel tempo avrebbe dovuto lottare per i suoi figli e affidarsi alle autorità giudiziarie.

Purtroppo, però, per paura dell’intervento degli assistenti sociali non l’ha fatto e le figlie sono state affidate al padre. Oggi a C’è Posta per Te chiede scusa: “Ciao Corinne, sono la tua mamma – dice con un filo di voce rotta dall’emozione – Lo so che non mi reputi tale… sono passati tanti anni. È vero, la mia vita è andata avanti. Ho avuto altri figli, ma non ho mai dimenticato né te né tua sorella”.

Le parole di Jessica e la reazione della figlia Corinne

Jessica sa di aver sbagliato e si sente in colpa: “Ti chiedo di darmi anche solo una mezza possibilità – dice alla figlia Corinne – non voglio invadere la tua vita e nemmeno sconvolgerla. Non voglio togliere spazio a chi c’è stato per te, però mi manchi tu e mi manca tua sorella”.

Tuttavia Corinne ricorda solo una cosa: quando lei e sua sorella sono state lasciate col padre. Lei ormai non vede più Jessica come sua madre: “Io in questi anni mi vergognavo e dicevo che era morta. Io credo che si sarebbe potuto fare viva in tutti questi anni e non l’ha fatto. Tu non hai fatto niente, ho una famiglia che mi ama”. E aggiunge che una mamma non si comporta così.

Jessica afferma di sapere tutto della figlia e di seguirla sui social, ma lei la blocca e rimuove i suoi account. La madre ha cercato anche di contattare il fidanzato della figlia, ma senza successo. Alla fine Corinne chiude la busta affermando di essere una persona diversa da sua madre e chiedendole addirittura di non cercarla più. Maria le fa notare che è stata proprio lei a recriminare questa cosa, ma ora invece la allontana. La ragazza, però, è irremovibile. Sui social in molti si sono scagliati contro Corinne: “Che mentalità retrograda questa ragazza! Inculcata dai famigliari del padre. Poi non mi spiego perché mai sia andata in trasmissione sapendo palesemente che era la madre a cercarla quando parla come se la odiasse..poteva restare comodamente a casa !?”.

