A C’è Posta per Te la drammatica storia di un papà che cerca i figli dopo 4 anni di assenza. I protagonisti sono Daniele, che ha chiesto aiuto alla trasmissione di Maria De Filippi su Canale 5 per chiedere perdono ai figli Simone e Andrea dopo aver commesso alcuni errori. L’uomo si è presentato in studio con la sua attuale compagna Francesca e ha spiegato le difficoltà avute dopo aver perso il lavoro.

Daniele è andato in cassa integrazione diverse volte poi si è separato dalla prima moglie, la mamma di Simone e Andrea. Quindi ha conosciuto Francesca ed è andato a vivere con lei scomparendo dalla vita dei figli. Poi ha fatto vendere alla sua compagna l’unica casa di proprietà. Nella lettera ha spiegato di aver sbagliato e che si vergognava della sua difficile situazione.

Le scuse di Daniele e la reazione dei figli

“Avevo sbagliato a farla vendere perché ci siamo ritrovati senza un tetto – ha detto Daniele – Mi vergognavo di dire ai miei figli che non avevo più soldi per andare a trovarli, per dargli il mantenimento”. Andrea e Simone hanno voluto che a parlare fosse solo lui e non la compagna.

Daniele ha spiegato: “Sono andato in depressione e ho avuto problemi di soldi. Non vi ho dimenticato”. Tuttavia entrambi i figli hanno ovviamente sentito la mancanza del padre e alla fine della serata non riescono a perdonarlo. Simone ammette di essersi sentito ferito: “Sono sempre tuo figlio e non ti avrei giudicato. Al momento non apro la busta. Magari in futuro”.

Anche Andrea non riesce a perdonare il papà. Poi i due ragazzi concedono la parola anche a Francesca: “Non ha scelto me al vostro posto – ha affermato la compagna del padre – Voi siete al primo posto. Vi voglio bene e vi chiedo la possibilità di rientrare nella vostra vita con rispetto”. La busta, comunque, è rimasta chiusa. Anche se forse in futuro Daniele potrà recuperare il rapporto coi figli, non tutto è perduto…

