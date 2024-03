La riconosce al primo indizio dopo 66 anni. Ha davvero dell’incredibile quanto successo ieri sera a C’è posta per te. Il pubblico tutto in quel momento preciso è rimasto a bocca aperta, compresa la padrona di casa, Maria De Filippi.

In studio la storia di un amore che è resistito al tempo e alle tante vicissitudini della vita. Lei si chiama Iole, 92 anni portati alla grandissima, grazie allo Yoga, disciplina per la cura del fisco e dell’animo che ha raccontato di praticare da sempre. La donna si è presentata in studio da Maria con la speranza di poter incontrare di nuovo il suo primo fidanzato, Lino. Dai giorni della loro frequentazione sono passati 66 anni. Si persero di vista perché lei dovette trasferirsi. Poi lei si sposò con un altro uomo. Adesso è vedova. “Ho amato solo mio marito e Lina nella mia vita”, ha detto.

C’è posta per te, la scoperta choc di Lino dopo 66 anni

Sono passati tanti anni. Ma il postino di C’é posta per te rintraccia comunque Lino. È vivo e vive in Germania. Eccolo adesso che entra in studio, bello spedito. Capita che al momento in cui si alza la busta, colui che viene convocato non riesce a riconoscere molto facilmente il mittente. Non è stato questo il caso.

Maria apre la busta per far parlare Iole, che all’inizio la prende molto alla larga: “Conosco tutte le posizioni dello yoga, è la mia passione dal 1974, ho studiato con i migliori maestri di yoga del mondo. Conosco tutti i punti strategici del nostro corpo, sono esperta di riflessologia. In casa indosso caftani originali della Turchia, non porto mai le ciabatte, indosso solo scarpe come Renato Balestra. Ho detto no a un prefetto, a un avvocato. Un uomo per piacermi del e essere alto, moro e più giovane di me”. Lino all’inizio è sembrato titubante: “Mi sento un po’ a disagio. La devo deludere signora, non riesco a riallacciarla alla mia vita e al mio passato. Potrebbe essere ma non lo so”.

Poi è arrivato l’indizio decisivo. “Ci siamo conosciuti in un bar”. E lui di tutta risposta in un secondo: “Ma allora sei Iole”. A quel punto da tutto lo studio si è levato un coro di stupore. Segno che lui non l’aveva affatto dimenticata. “Ha detto il tuo nome”, ha esclamato Maria rivolgendosi alla donna, anche lei sorpresa quando lui ha detto.

La presentatrice allora ha aperto la busta e Lino è andato incontro alla sua fidanzata di quando era ragazzo e si sono abbracciati a lungo teneramente. L’uomo ha colto subito l’occasione al balzo e ha chiesto subito alla donna di uscire insieme. Vuole recuperare il tempo perduto. Auguri.