“Sei la nostra nonna”. Gesto bellissimo da parte de Il Volo ieri sera a C’è posta per Te nei confronti di Anna che ha perso il marito nel 2017 ma che da allora non si è ancora ripresa. Il trio composto da Ignazio, Gianluca e Piero, di cui la donna è un grandissima fan, l’ha incoraggiata ad andare avanti dopo la tragedia e l’ha omaggiata con un regalo speciale: un pass per accedere ai concerti del loro prossimo tour, a breve in partenza.

“Mamma, scusa se non sono stato bravo a colmare il vuoto che papà ha lasciato nel tuo cuore ma lui era speciale. Abbiamo un papà eccezionale ma anche una mamma fantastica. Anche se sono padre e addirittura nonno, ho ancora tantissimo bisogno di te”. A mandare a chiamare Anna in trasmissione sono stati i suoi due figli, Lorenza e Orazio che non accettano di vedere la loro madre completamente chiusa in sé dal giorno della morte di loro padre.

“Nostra madre dice sempre che non può essere felice perché papà non è più qui con lei”. Moglie e marito erano unitissimi. Lo sono stati per tutta la vita: “Passeggiavano ancora come due fidanzati, con la mano di uno appoggiata sulla spalla dell’altra”, hanno ricordato i figli. Ma questo non significa che poi non si deve andare avanti. Anzi

Ecco quindi entrare in gioco i ragazzi de Il Volo, che Anna ama tantissimo. Ognuno dei tre ha espresso parole bellissime nei confronti della donna. Ha iniziato Piero: “La vita frenetica che viviamo non permette di dedicare tanto tempo all’educazione dei figli ma guardandovi vedo tanta speranza. Voi siete riusciti a trasmettere valori importanti ai vostri figli. È raro sentire queste storie. Dovremmo fermarci a capire quali sono i piccoli momenti quotidiani che ci rendono felici”.

Poi è stata la volta di Ignazio, che ha svelato una storia toccante della sua vita: “Anch’io ho perso il mio papà ma con mia madre abbiamo imparato che l’amore non finisce mai. Anche se una persona va via, non è vero che non c’è più. Le persone che ci vogliono bene non vedono l’ora di vedervi felici”.

Infine, Gianluca: “Credo che in qualche modo noi ci siamo conosciuti da sempre. Siamo contenti di farti compagnia anche nei momenti di sconforto”. “I miei figli lo sanno, quando ci siete voi si ferma tutto”, ha detto Anna che ha poi confessato che il suo preferito è Ignazio, provocando il sorriso di tutti.

“Grandi quelli del Volo”. Pubblico assolutamente impazzito per il gesto di Ignazio, Piero e Gianluca da Maria De Filippi. Sul trio reduce dal festival di Sanremo circolano voci relative a un presunto imminente scioglimento. Secondo quanto riportato da Dagospia nei giorni scorsi uno di loro è stato “beccato” a prendere lezioni da solista. Ciò di per sé non significa niente. E ieri sera i tre cantanti sono apparsi più uniti che mai, sempre simpatici e affiatati tra loro.