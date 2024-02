Ospite d’onore ieri della quinta puntata di C’è Posta per te è stato il campione del tennis Matteo Berrettini. La sua partecipazione era legata a una storia che vedeva protagoniste due sorelle di Pistoia, Debora e Denise. La prima ha contattato la trasmissione di Maria De Filippi perché voleva chiedere scusa alla seconda per il fatto di non essere stata presente in un momento drammatico della sua vita. C’è stato spazio anche a una piccola

Una tragedia personale molto dolorosa ha aperto la puntata di C’è posta per te del 17 febbraio 2024. Maria De Filippi ha raccontato la grave perdita cha ha subito da Denise nel 2022, la morte del fidanzato di 28 anni con il quale stava programmando il futuro insieme. Tra i due un grande amore. A mettere fine a tutto un malore che ha colto il ragazzo durante un allenamento di calcio. “Da allora – ha detto Maria – la vita di Denise è come se si fosse fermata”.

Marco Berrettini è stato il “regalo” che ha accompagnato il messaggio di scuse della sorella Debora nei confronti di Denise. La prima lavora a Milano, dove lavora. E proprio a causa del lavoro non è potuta correre subito dalla sorella per sostenerla nei giorni in cui il suo compagno è morto. “Debora è arrivata dopo dieci giorni e ha trovato Denise sola in camera da letto sotto le coperte”, ha riferito Maria ricostruendo la storia delle due sorella.

Marco Berrettini è stato il primo ad entrare in studio all’inizio della storia. Un breve video ha ripercorso le tappe più significative finora della sua carriere, tra cui la finale di Wimbledon persa contro il campione serbo Djokovic. Primo italiano a raggiungere questo traguardo. Il suo ingresso in studio è stato accolto dall’applauso del pubblico. Berrettini è abituato a queste scene, ma è apparso emozionato, “di solito ho sempre con me una racchetta in mano”.

Il campione è rimasto molto colpito dalla storia di Denise. Anche perché il compagno della ragazza era uno sportivo. La giovane ha aperto la busta, perdonando così la sorella che si sentiva di essere stata mancante nei suoi confronti. Ma Denise non aveva alcun motivo di risentimento verso Debora.

“C’è sempre una ripartenza dopo una caduta”. Matteo per questo ha regalato un viaggio alle due ragazze e ha consigliato a Denise di trasferirsi a Milano, in modo da avere Debora più vicino. Nella grande città lombarda sarà più facile per lei iniziare una nuova vita. La storia ha commosso tutti, anche se qualcuno non ha apprezzato il consiglio. “Solo una cosa è stata fuori luogo secondo me, non era questo il momento di chiederle di andare a Milano. Se vorrà lo farà quando si sentirà pronta”, ha scritto un telespettatore sul profilo Instagram della trasmissione. Resta comunque il bel gesto del campione, al di là di come la si pensi.