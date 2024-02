Ecco perché si sono lasciati Matteo Berrettini e Melissa Satta. Le indiscrezioni corrono veloce dopo la fine della loro storia d’amore. Proprio così, tra il tennista e la conduttrice sembra essere finita, dopo un inizio caratterizzato da un’intensa passione (o almeno così hanno sempre detto). La loro relazione, che ha preso il via un anno fa, è stata davvero molto intensa. Lo testimoniano i vari viaggi di Melissa che ha accompagnato Matteo sportivi in America e in altre parti del mondo.

Tuttavia, dopo dodici mesi di unione apparentemente indissolubile, qualcosa si è incrinato. Il magazine Oggi ha fornito un’analisi dei motivi che potrebbero aver causato il deterioramento del loro rapporto. E al centro della crisi vi sarebbero le diverse aspettative e obiettivi di vita: Melissa Satta, dopo mesi di frequentazione, desiderava consolidare la loro storia d’amore in un impegno più stabile e concreto.





Ecco perché si sono lasciati Matteo Berrettini e Melissa Satta

Si dice che lei “spingesse molto per avere più certezze dal campione e che il suo sogno fosse quello di mettere su famiglia”. Berrettini, d’altro canto, non si sentiva pronto a fare grandi promesse, essendo concentrato sulla sua carriera e sul ritorno ai vertici del tennis dopo un periodo segnato da infortuni.

La differenza di età tra i due, con Matteo di 27 anni e Melissa di 38, potrebbe aver contribuito a creare prospettive di vita differenti. Inoltre, la difficoltà di conciliare una relazione con la carriera di un tennista professionista, che richiede viaggi frequenti e lunghi periodi all’estero, ha rappresentato un ulteriore ostacolo.

Nonostante non ci sia stata una conferma ufficiale della loro separazione, i segnali di un allontanamento sono evidenti. Non ci sono state interazioni pubbliche tra i due per il compleanno di Melissa né per San Valentino. Insomma, tutti questi indizi suggeriscono che entrambi stiano ormai conducendo vite separate, segnando forse la fine di questa relazione. Un grande peccato per i numerosi fan che hanno sempre creduto nel loro amore.

