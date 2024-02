Da tempo circolava l’indiscrezione e ora la notizia è ufficiale. La bella notizia, anche perché arriva a meno di 2 anni dall’intervento per un tumore alle ovaie: è incinta per la terza volta. Lo scoop esclusivo, e confermato dalla vip, è del settimanale Diva e Donna, che pubblica alcune sue foto insieme al nuovo compagno. I due escono da una visita ginecologica e la modella, 35 anni, non nasconde più il pancione.

Già a dicembre scorso il magazine Chi l’aveva stata paparazzata con una rotondità sospetta ma solo ora arriva la conferma: “Sono incinta! Sarò ancora mamma, siamo molto felici”, ha svelato a Diva e Donna. Il sesso del terzo figlio? Al momento, la futura mamma ha fatto sapere di non conoscerlo ancora: “Non posso ancora dire se sarà un maschietto o una femminuccia”.

Incinta per la terza volta: arriva la conferma della vip

E così Marica Pellegrinelli sarà di nuovo mamma dopo aver avuto Raffaela Maria e Gabrio Tullio, nati dall’amore con Eros Ramazzotti, suo ex marito. Il nuovo compagno è William Djoko, dj olandese, con cui avrebbe iniziato a frequentarsi a dicembre 2021, quando sono stati avvistati per la prima volta insieme, sempre dal settimanale Diva e Donna.

Ma solo 4 mesi più tardi, i due sono usciti ufficialmente allo scoperto pubblicando la prima foto di coppia sui social. Con il passare degli anni, la loro relazione divenne sempre più seria e importante, tanto che ora sono pronti a costruire una famiglia insieme.

Da tempo Marica Pellegrinelli aveva questo desiderio ma era stata costretta a a metterlo temporaneamente da parte per alcuni problemi di salute. Nel 2022 infatti era stata operata per un tumore alle ovaie. Fortunatamente è stato sconfitto, grazie all’intervento.