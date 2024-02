Sono passate alcune settimane da quando è sceso il gelo tra Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni, ma la polemica non si ferma. Nelle ore scorse la showgirl argentina ha pubblicato un messaggio criptico che pare proprio indirizzato al suo ex fidanzato. Sui motivi della rottura le speculazioni non erano mancate. Una certezza, tuttavia, sembra esserci. A chiudere la storia pare sia stata Belen. Una versione che sembra vicina a quella ufficiale è stata data dal settimanale Oggi, che scrive.

“È stata la showgirl a decidere di chiudere. I motivi? L’incapacità di Elio di comprenderla nel profondo e, forse, la tentazione di usare questa storia a fini pubblicitari”. Decisione dolorosa e dopo la quale era partita per un viaggio in Scozia gossip, questo, spifferato dal direttore di Novella 2000 Roberto Alessi che aveva detto.





Belen Rodriguez senza veli su Instagram, messaggio per Elio?

“Lei a un certo punto è partita e ieri è andata in Scozia a ritrovare sé stessa. Ha preso un cottage per stare tranquilla dopo quello che è successo. Se è in Argentina? No, era in Argentina con lui, poi è tornata, dovevano andare a Dubai, ma poi è accaduto questo e lei è andata da sola in Scozia. Lei è stupenda e una brava ragazza. Lei conosceva Elio da 10 anni. Lui è una persona ottima, che lavora tanto, che ha una sua azienda e si impegna”.

Ora la storia si arricchisce di un nuovo particolare. Nelle ore scorse Belen ha pubblicato uno scatto instagram in bianco e nero con la didascalia: “aspettavo la luna”. E fino a qui niente di che. Poche ora dopo, però, in una storia ha postato lo screenshot di una canzone di Adriano Celentano (“Una carezza in un pugno”) e le parole “Buon San Valentino a tutti quelli che… amano”.

Messaggio che è stato interpretato dai fan come: “Elio non mi ha mai amata”.

E ancora: “Non chiedevo mica la luna”. Centinaia i commenti con chi la invita ad essere più chiara: “Sti messaggi criptici alle 7 di mattina a chi si rivolgono ?? Io a 15 anni usavo queste strategie per inviare un messaggio a qualcuno che avrebbe capito”.