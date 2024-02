Ilary Blasi pronta per una nuova avventura. L’annuncio ufficiale è arrivato oggi, 14 febbraio. Nelle settimane scorse l’ex moglie di Francesco Totti aveva perso la conduzione dell’Isola dei Famosi, affidata da Mediaset all’ex opinionista Vladimir Luxuria. Sul suo futuro si erano fatte speculazioni. “Ebbene, secondo le voci che circolano nei corridoi di Cologno Monzese e che abbiamo avuto modo di captare, Ilary Blasi resterà a Mediaset – si leggeva su TvBlog.it – E conquisterà la conduzione di un programma musicale già noto al pubblico delle reti del biscione”.

E ancora: “Dovrebbe condurre infatti l’edizione 2024 di Battiti live, il celebre programma musicale estivo andato in onda finora su Italia 1”. Per ora si tratta rumors tutt’altro che confermata. Eppure una certezza c’è e porta Ilary Blasi lontano dalla televisione. A dare la notizia è stata lei.





Ilary Blasi, la conduttrice presto al cinema con Giampaolo Morelli

E, insieme, il regista Giampaolo Morelli che con una post su Instagram ha annunciato di aver diretto il debutto cinematografico della conduttrice. Poco si sa se non che nel cast ci saranno anche Maria Chiara Giannetta e Marco Cocci. Il titolo dovrebbe essere: “L’amore e altre seghe mentali”. Inutile dire che Ilary Blasi è felicissima della nuova esperienza, arrivata dopo tanti giorni difficili.

Sicuro Ilary farà molto parlare di sé. Nei mesi scorsi anche il regista Giampaolo Morelli non era stato da meno rivelando, alla fine dello scorso anno, di non essere il figlio di suo padre. Tutto è iniziato a gennaio 2023 aveva raccontato aIl Messaggero: “Il 19 gennaio del 2023, qualche giorno prima di morire, mia madre mi consegnò una lettera. C’era scritto che il mio vero padre era un altro uomo, molto vicino alla mia famiglia, che aveva sempre saputo la verità”.

“Era un amico di famiglia, un uomo che frequentava casa mia. Avrebbe avuto tante occasioni per manifestarsi ma non lo ha mai fatto. Ora però capisco perché in alcuni momenti della mia vita è stato presente e questo mi fa ancora più male. Stessi occhi verdi, stessi lineamenti. Le dico solo che uno dei suoi nipoti, che è anche uno dei miei più cari amici, quando lo ha saputo mi ha detto: io non ho dubbi”.