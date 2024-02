Una cosa è certa, nel corso della puntata di stasera 14 febbraio ne vedremo delle belle. Tanta carne al fuoco per una puntata del Grande Fratello che si preannuncia vibrante. Ad accendere la vigilia ci ha pensato la mamma di Greta, prendendo di mira Simona Tagli. “GF devi prendere provvedimenti. Prima c’era Beatrice, adesso c’è Simona Tagli che si permette di venire a giudicare mia figlia. Ma questa chi è? Fatemi capire. Da dove è uscita?”, ha detto.

E ancora: “Andasse a tagliare i capelli invece di entrare al GF. Tu vieni a giudicare mia figlia? Fatemi entrare in casa per 10 minuti, le sistemo io. Non permetto che si parli così di mia figlia. Una ragazza di 25 anni e due vecchie si permettono di parlare. Fatemi entrare o fate uscire mia figlia”. Non è la sola questione. C’è anche la questione Garibaldi, uscito di nuovo dalla casa dopo essere rimasti vittima di un nuovo malore.





In una Instagram story, il fratello di Giuseppe Garibaldi ha scritto: “Ciao a tutti! Giuseppe sta bene, e questo l’importante!” Non ha specificato la causa del nuovo malessere improvviso, ma tutti hanno tirato un sospiro di sollievo perché le condizioni di salute del gieffino sono buone. Non sappiamo se riuscirà a ritornare già nelle prossime ore o se per precauzione dovrà rimanere ancora a riposo.

Oggi pomeriggio, intanto, subito dopo pranzo si è scatenata una lite: tra i protagonisti Perla e Anita. Oggetto del contendere i patti rimasti sporchi dopo il pasto. “Io mi sono pulita tutta la cucina da sola – ha detto Perla – basta”. La discussione si è accesa, Perla ha ha perso per qualche momento le staffe non ha risparmiando i compagni di ventura che più stima ( tra cui Sergio) e per qualche secondo è sembrato che la lite potesse crescere d’intensità. Poi, per fortuna, il caso è rientrato.

A proposito di Perla: stasera al GF entrerà Mirko. Come regalo di San Valentino Alfonso Signorini ha deciso di regalare a Brunetti qualche giorno nella casa, in qualità di ospite, per cercare di arrivare ad una svolta con l’ex fidanzata. Dice Brunetti: “Sono veramente molto felice, anche un po’ emozionato perché è anche una mia piccola vittoria. Avevo lasciato la casa con delle sensazioni che non mi appartengono, ora rientro come ospite con una consapevolezza e leggerezza diversa, che è quella che voglio trasmettere agli altri perché ne hanno bisogno. Farò di tutto per far vivere le cose in maniera più serena, ci proverò”.