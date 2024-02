Manila Nazzaro ha ufficializzato da qualche tempo la sua relazione con il ballerino Stefano Oradei. Ora è il tempo di Lorenzo Amoruso di uscire allo scoperto: la sua bellissima nuova fiamma ha 20 anni meno di lui. Amoruso, 52 anni, aveva spiegato tempo fa in un’intervista fiume le ragioni della rottura con l’ex miss Italia Manila Nazzaro. Amoruso, nello specifico, aveva parlato di relazione non chiara e di una relazione naufragata per colpa di una terza persona.

Accuse rispedite al mittente. Perché Manila aveva dato la sua versione: “La mia decisione di andar via è maturata da giugno a dicembre. Sono successe tante di quelle cose che ho detto basta, l’unica persona che ho preso in giro ero me stessa. Mi diceva che non ero capace di fare nulla, non gli interessava nulla di quello che avevo fatto, del libro che avevo scritto”.





Lorenzo Amoruso, la nuova fidanzata di chiama Afarin

E Ancora: “A distanza di qualche tempo ha creato una shit storm, partita da lui nei miei confronti, quando ha deciso di dichiarare in diretta, usando un altro nickname, che ho deciso di lasciarlo per un altro uomo, ma sa bene che ci siamo lasciati per le litigate furiose”. Manila Nazzaro non si era ferma qui. Ha raccontato di una quotidianità fatta di tanto dolore.

“Era cambiato lui e ha iniziato a usare delle modalità inaccettabili. Il motivo per cui ci siamo lasciati erano le litigate e le modalità, il mio coraggio è stato dire basta ad alcuni modi che per me erano inaccettabili, io mi sentivo umiliata, derisa”. Ora, felice con Oradei, Manila sembra aver trovato la pace. Come Lorenzo Amoruso, innamoratissimo della sua Afarin.

Su Instagram scrive: “Sei la mia gioia, la mia serenità, con la tua dolcezza sei come il sole, con il tuo amore scaldi il mio cuore e quando sorridi riscopro la bellezza di questo mondo, ed è quando mi guardi che ne capisco il senso ……. Grazie. Buon San Valentino principessa”. Afarin, ha 32 anni ed è di origine iraniana, e di professione fa la modella.