Lite per chi deve gestire la pensione della mamma e con il vizio dell’alcol. Una questione di soldi, anche se si parla di una cifra molto bassa, intono ai 300 euro. Ieri sera a C’è posta per te è arrivata mamma Sandra accompagnata in studio dalla figlia Micaela. La due donne si sono rivolta a Maria De Filippi per cercare di fare pace con l’altro figlio di Sandra, Loris. Sembrava di andare verso una rapida riconciliazione, poi le cose si sono complicate. Per questo è dovuto intervenire Maria. Ecco come è andata fino alla fine.

Loris è riuscito a far ottenere a sua madre una piccola pensione di invalidità. La donna ha problemi di vista ed è affetta da psoriasi. Era lui che gestiva quella somma per lei, centellinandola, perché la donna aveva il vizio di bere. Un equilibrio che ha retto finché la mamma di Loris decide di affidare il bancomat all’altra sua figlia, che nel frattempo era tornata a vivere da lei. Loris si sente preso in gir. Insieme a lui anche sua moglie Carolina. Scoprono tutto andando in farmacia per comprare dei farmaci per Sandra, quando il negoziante gli dice che il bancomat è sotto sequestro.

Leggi anche: “Non dovevano farlo”. C’è Posta per te, rivolta social contro Tommaso e la moglie





C’è posta per te, furia di Loris contro la sorella. Maria De Filippi riporta la pace

“Amore, ti prego. Tre anni sono tanti e ti voglio bene e ti chiedo scusa – ha detto Sandra -. Non volevo farti niente, quello che ho fatto l’ho fatto senza cattiveria. Non l’ho fatto apposta a farti del male. Mi manchi al Natale, mi manchi al compleanno, mi manchi tanto. Ti voglio tanto bene. Carolina, ti prego, chiedo scusa anche a te, tornate. Vi voglio tutti e due, vi voglio bene tutti e due”.

Poi è intervenuta Micaela. “Credimi, la mamma è cambiata. È una brava mamma ed è una brava nonna, per quello che riesce a fare. So che abbiamo vissuto momenti difficili brutti e non sereni, ma tutti sbagliano nella vita e credo sia giusto dare una seconda possibilità. Vi chiedo di voltare pagina”.

Loris ha spiegato che gestendo la pensione era riuscito anche a mettere da parte un fondo cassa che sarebbe servito da paracadute finanziario in casa di necessità. Non solo. Spesso era lui a mettere di tasca propria soldi per le spese della mamma, in modo così da salvaguardare la sua pensione.

Loris a anche aggiunto che nonostante la rottura in questi anni ha cercato sempre di rimaner informato sullo stato di salute di sua madre, attraverso un altro loro fratello. La donna, si è appreso poi, è stata anche ricoverata di recente in ospedale per 30 giorni.

Per convincerlo ad aprire la busta è dovuta intervenire a un certo punto Maria, che più volte ha sottoposto a Loris e alla moglie la fatidica domanda: “Tolgo? Tolgo? Tolgo?”. E finalmente l’abbraccio commosso tra mamma e figlio.