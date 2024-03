La storia di Maria e Tommaso che cercano il figlio Agostino dopo 9 anni commuove il pubblico di C’è Posta per te. I loro rapporti sono naufragati dopo il matrimonio tra Agostino e Debora dalla quale è nata, tra l’altro, una nipote, che i nonni non hanno mai avuto la possibilità di frequentare. Un rapporto, quello tra suocera e nuora, mai decollato: la prima che non va ai funerali della mamma di lei, l’altra che al momento della nascita della nipote le vieta di vederla. Una rottura insanabile.

In studio, tuttavia, Maria e Tommaso sono disposti a lasciarsi tutto alle spalle e a scrivere un nuovo capitolo del rapporto con Agostino e con la moglie Debora. È Maria la prima a parlare: “Ciao amore mio, sai quanto ti voglio bene. Pensavo di non emozionarmi, ma non ce la faccio. Sei sempre nei nostri pensieri, anche la nostra nipotina, che non ho mai avuto modo di frequentare. Non so se abbiamo saputo fare i genitori, ma non ti abbiamo mai fatto mancare nulla”.





C’è Posta per Te, la storia di Tommaso e Maria: cercano il figlio

Poi si rivolge a Debora: “Come ti sentiresti se tua figlia, un domani, venisse allontanata da te? Tu non hai fatto mai niente per cercare di avvicinarci, ma ti perdono lo stesso. Il passato è passato. Ho voglia di fare la mamma e la nonna”. Anche Tommaso si è rivolto alla nuova: “Ti ho amato sempre, ti voglio bene e lo sai. Tu mi hai lasciato spiazzato, mi sono sentito abbandonato e ho venduto l’attività, non per farti un torto”.

Tommaso ha preso la parola rievocando la storia dell’assenza al funerale: “Io mi sono sentito mortificato, gli unici assenti erano i miei genitori. Debora era troppo arrabbiata e stava male, non ha accettato la visita di mia mamma. Ho deciso di non far battezzare a loro la bambina. Non ho mollato il lavoro, mi hanno licenziato dalla nostra attività”. Poi ancora: “É inammissibile che mi abbiano licenziato, mi hanno detto di stare a casa e non presentarmi più a lavoro, non è stata mia la scelta“.

Agostino ha riflettuto sul fatto che Maria sia stata per lui una buona mamma, fino a quando nella sua vita non è entrata Debora. “Intendo fare a meno di loro per come si comportano. Mi hanno buttato fuori”, ha spiegato. Maria De Filippi è intervenuta: “Ti vogliono bene, altrimenti non sarebbero qui”. La busta si apre ma i commenti fioccano: “La moglie del figlio sembra la sposa cadavere, si vede dal viso che è cattiva. Lui un viziato di prima categoria considera i genitori solo perché appena chiede dei soldi loro sono disponibili e subito glieli danno. Il bene non si vede dai soldi cafone”. E c’è chi ci va ancora più pesante: “Da prendere calci in c…, Non si meritano niente ‘sti due”.