Ieri sera è andata in onda l’ultima puntata della stagione di C’è Posta per te. In studio anche una storia di “corna”. Vittima dei tradimenti del marito è Stefania. Con Roberto ci sono stati 14 anni di matrimonio e molti tradimenti da parte di lui.

Roberto si è rivolto alla trasmissione di Maria De Filippi come ultima mossa disperata per riconquistare la fiducia della sua compagna. L’uomo ha raccontato di aver tradito donna due volte: la prima volta con una collega di volontariato; la seconda volta con una persona conosciuta su Telegram, un “caso” isolato ha detta sua. Ma Stefania è convita che il marito ha avuto sicuramente altre storie segrete.

C’è posta per te, Stefania stanca di essere tradita: “Ho gettato la fede”

Oltre ai tradimenti, è emerso pure che Roberto trascurava la moglie per andare in bicicletta e altre attività: “Ciao amore mio, sai come sono di carattere ed essere arrivato a una cosa del genere sai che non era da me, ma il mio amore va oltre tutto e tutti. Ho sempre sbagliato, buttato il mio tempo in hobby inutili. Volevo chiederti scusa per i miei tradimenti, di te mi manca qualsiasi cosa, mi manca il bacio del mattino, mi mancano le tue smorfie quando ti concentri, volevo prometterti che da oggi vorrei essere una nuova persona, per te e i nostri figli (in realtà sono i due figli della donna, ndr)”. Poi Roberto ha fatto una promessa: “Sei la donna della mia vita e ti amerò per sempre“.

Stefania ha ascoltato tutto con gli occhi lucidi. Dopodiché ha preso la parola è a rivelato un particolare scioccante: uno dei tradimenti di Roberto è venuto alla luce durante quello che doveva essere per marito e moglie un viaggio romantico a Parigi. Mentre erano in volo per la Francia sul cellulare dell’uomo è apparso un messaggio dell’amante: “Cucù”. Stefania si è finta Roberto e ha chattato con la sua rivale d’amore per venti minuti. Poi alla fine si è rivelata a lei. Atterrati a Parigi, per il dolore Stefania ha gettato la fede nel fiume Senna.

Busta chiusa per Roberto, niente perdono da parte di Stefania: “Dice sempre la verità perché viene sempre scoperto, è obbligato. Ho tanti dubbi, perché mi domando di cosa mi sia innamorata”, ha sentenziato Roberta. Che sui tradimenti dell’uomo ha aggiunto: “Non sono state solo quelle due volte, si sono state altre circostanze, io penso lui abbia un problema serio di infedeltà. Se ti scrivi con altre persone è comunque la stessa cosa, stai mancando di rispetto alla tua famiglia, a tua moglie. Io penso che lui non cambierà mai“.