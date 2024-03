C’è Posta per Te, Caterina chiede scusa al padre. Nello studio di Maria De Filippi la terza storia è quella di una figlia che, dopo aver risposto male alla compagna del papà, chiede l’aiuto del programma per farsi perdonare. Tutto inizia quando la mamma muore per aneurisma. A quel punto il padre inizia a corteggiare tutte le donne del paese. Caterina, che all’epoca abitava in Belgio, viene a sapere per telefono che il papà ha un’altra donna.

Ma il destino complica le cose e Caterina scopre di avere un tumore al seno così non ha modo né tempo per dedicarsi al rapporto col padre. Quando esce dall’ospedale chiede comunque al papà Giuseppe di darle una mano. Un giorno, mentre scarica della merce da un camion la compagna del papà, Emilia, l’afferra e le dice: “Siamo qui per aiutarti, sei appena stata operata…”. Ma la risposta di Caterina è terribile.

Caterina gela Emilia: “Tu non sei mia madre…”

Di fronte alla proposta di aiuto della compagna del padre Caterina reagisce male: “Non ti azzardare a toccarmi, non sei niente e nessuno. Mi hai rubato mio padre e tu non sei certo mia madre”. A quel punto Emilia entra in casa, fa le valigie e se ne torna in Italia con il padre di Caterina. È il 2019 e tra padre e figlia non c’è più rapporto.

Nel confronto in studio Maria chiede a Giuseppe: “Ogni tanto l’hai pensata in questi quattro anni?“. Il padre risponde di sì, ma aggiunge: “Non ho mai ricevuto alcuna telefonata“. Caterina spiega il suo punto di vista senza riuscire a trattenere le lacrime: “Tra i dolori e le operazioni che avevo subito, mi sento tirare il braccio e mi viene davanti la mamma. Sul momento le ho detto delle cose… Sono sempre gelosa di mio papà. Emilia è sempre stata sempre carina. Perché siamo così e non siamo una famiglia unita?”.

A Giuseppe la figlia manca tantissimo e il finale è quello sperato: “Io ci faccio pace finché il Signore ci lascia, ma deve chiedere scusa a Emilia“. Caterina chiede scusa a Emilia e quest’ultima con gli occhi lucidi la perdona: “Ti scuso“. E finalmente Maria De Filippi può aprire la busta. Per questa famiglia può iniziare così una nuova storia.

