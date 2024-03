Poche ore alla nuova puntata del Grande Fratello. Stasera due eliminazioni e il terzo finalista che andrà a fare compagnia a Beatrice Luzzi e Rosy Chin. I gieffini che rischiano di abbandonare la casa più spiata d’Italia sono Anita Olivieri e Greta Rossetti. La prima ha da una parte la folta schiera dei fan di Beatrice Luzzi, mentre la seconda potrebbe pagare le confidenze fatte durante l’ultimo appuntamento su Vittorio Menozzi.La terza finalista del Grande Fratello sarà quasi certamente Simona Tagli.

I sondaggi presenti sul Forum del Grande Fratello rivelano che il concorrente più votato dal pubblico è proprio l’ex showgirl e ormai grande amica di Beatrice Luzzi. Intanto nuove polemiche scoppiano su Falsone che, secondo una parte del pubblico, starebbe facendo di tutto per farsi eliminare. “L’obiettivo di Falsone è quello di farsi squalificare in un’edizione dove è praticamente impossibile farsi squalificare”, si legge su X.





Grande Fratello, nuove polemiche su Falsone: sarà eliminato?

E i commenti fioccano. “Il branco, il gruppetto di bulli della minchia che fuori pensano che queste cagate siano normali e lecite. Il macellaro che gira co l’ascia e la fidanzata del picchiatore che lo comprende, aiuta”. Di certo Alessio non sta vivendo bene queste ore, ne è un esempio il caso ‘Federico Massaro’. Con lui non ha mai avuto un bel rapporto.

A scatenare le ire di Alessio è bastato uno spazzolino staccato dalla spina. Staccato per l’ennesima volta e, a suo dire, proprio da Federico. Non ci ha visto più: ha sbottato contro il coinquilino gettando per aria lo spazzolino, fino a spezzarlo in due. Ma nel momento in cui è andata in onda questa scena dove, a detta di molti telespettatori i due erano arrivati quasi alle mani, la regia del Grande Fratello ha subito cambiato inquadratura.

L’obiettivo di Fakeone è quello di farsi squalificare in un’edizione dove é praticamente impossibile farsi squalificare #grandefratello pic.twitter.com/MGWYACULbp — falsaaaaah (@falsaaaaah) March 18, 2024

L’edizione in corso del Grande Fratello è stata la meno vista nella storia del reality show e secondo la maggior parte del pubblico si è salvata solo per la partecipazione di Beatrice Luzzi, ex volto della fiction Vivere che nel corso del programma ha raggiunto 111 nomination e 19 televoti, l’ultimo valido per la finale vinto con la percentuale bulgara del 60%.