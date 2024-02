Fin da piccola Rose Villain, artista in gara a Sanremo 2024 con il brano Click boom, ha iniziato a mostrare interesse e passione per il mondo della musica fin da bambina. Dopo aver vissuto a Milano ed essersi diplomata al Liceo Manzoni, a 18 anni si è trasferita a Los Angeles, dove ha studiato musica. Si è diplomata al conservatorio di musica contemporanea Musicians Istitute di Hollywood, specializzandosi in musica rock.

Rose Villain ha iniziato a cantare e fare musica in una cover band punk rock chiamata The Villains, nome che poi ha mantenuto quando ha iniziato a fare musica da solista. La carriera dell’artista italiana è decollata quando ha deciso di andare a vivere a New York. Nella grande mela la cantante ha ricominciato a studiare, questa volta arti teatrali e musicali a Broadway e ha conosciuto i suoi primi manager Mark Gartenberg ed Eric Beall.





Chi è Rose Villain, nome vero: anni, altezza, peso, padre famoso, marito famoso

Poco dopo Rose Villain ha incontrato il produttore discografico Sixpm, alias Andrea Ferrara, il produttore discografico con cui si è sposata nel 2022. I due vivono tra New York e Milano e non hanno figli. Rose Villain è una grande appassionata di cinema e anche la sua musica è ispirata a film di registi come Quentin Tarantino, David Fincher, Stanley Kubrick e Alfred Hitchcock.

La carriera musicale di Rose Villain è iniziata nel 2016 quando, dopo aver conosciuto DJ Slait, Enigma e Hell Raton, ha firmato un contratto con la Machete Empire Records. Il suo singolo di debutto, “Get the Fuck Out of My Pool” è stato infatti pubblicato il 19 luglio 2016 e ha avuto un discreto successo nell’ambiente hip hip.

