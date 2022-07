“Ma quindi stanno insieme”. Sorpresa sul volto amato di Canale 5, sa tanto di annuncio ufficiale

Rosa Di Grazia, nuovo fidanzato per lei. L’ex concorrente di Amici 20 ha sorpreso tutti nelle scorse ore sul suo profilo Instagram, pubblicando due mani che si intrecciano. Una story che ha infiammato i suoi numerosi fan, che non credevano quasi ai loro occhi. Non aveva infatti preannunciato nulla precedentemente, ma all’improvviso si è presentata con questa immagine che sa tanto di annuncio ufficiale. Almeno questo è quanto è stato possibile capire da questa istantanea.

Rosa Di Grazia, nuovo fidanzato per lei. Parlando di ex Amici, Nunzio e Cosmary sarebbero vicini. In molte foto si vede Cosmary in compagnia di Nunzio con Nunzio Stancampiano, anche lui protagonista dell’edizione del talent show vinta da Luigi Strangis. Qualche utente della rete ha ipotizzato che potrebbe essere nata una simpatia tra il siciliano e la neo single Cosmary, ma non esistono ancora prove che avvalorino questa tesi. I due ragazzi stanno lavorando insieme per il programma condotto da Elisabetta Gregoraci.





Rosa Di Grazia, nuovo fidanzato per l’ex Amici 20: la foto

Rosa Di Grazia, nuovo fidanzato e gossip impazzito. Come ricorderete, lei aveva avuto una relazione sentimentale con l’ex allievo di Amici, Deddy, poi si è vociferato di altri suoi possibili fidanzamenti che non sono mai stati ufficializzati. Ma adesso è stata la diretta interessata a uscire allo scoperto con questa immagine emblematica. Lei recentemente, come scritto dal sito Novella 2000, aveva fatto intuire che non ci fosse nessun partner al suo fianco, ma ora le cose pare siano cambiate repentinamente.

Dunque, Rosa Di Grazia si sarebbe nuovamente innamorata ma non è dato sapere molto su di lui. Possiamo solamente vedere un tatuaggio sul suo braccio, ma c’è mistero intorno all’identità del ragazzo. La ballerina non ha messo alcuna didascalia e non ha taggato nessuno nella sua story, quindi non ha voluto rivelare il nome del partner. Probabile però che, trattandosi presumibilmente di qualcosa di serio, lei possa pubblicare altre foto in futuro e presentare ai suoi fan colui che le sta facendo battere il cuore.

Così Rosa Di Grazia aveva invece annunciato l’addio a Deddy: “Sono qui per dirvi che la storia tra di noi, fuori, non ha avuto un nuovo inizio come avrei immaginato e sperato. Forse anche per questo ci ho messo un po’ di più a parlarne apertamente. Si sa le cose possono andare o non andare, fa parte della vita e soprattutto non è colpa di nessuno… semplicemente io non ero ancora pronta a parlarne pubblicamente. Oggi sono serena nel dire che non serbo rancore per lui, ci siamo parlati e chiariti e gli auguro ogni bene.

