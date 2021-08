“Stanno insieme”. È amore tra i due ex allievi di Amici: dopo tanti avvistamenti finalmente la verità

Deddy e Rosa Di Grazia sono stati tra i protagonisti dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi: non solo hanno stupito per la loro bravura e per il loro talento, ma anche hanno scaldato i cuori del pubblico per la storia d’amore iniziata tra i banchi della scuola. Una relazione che al di fuori di Amici non è proseguita. È stata Rosa Di Grazia, rispondendo alle domande dei fan più curiosi, a confermare che la love story era terminata.

“Sono qui per dirvi che la storia tra di noi, fuori, non ha avuto un nuovo inizio come avrei immaginato e sperato – aveva scritto nelle storie di Instagram -. Forse anche per questo ci ho messo un po’ di più a parlarne apertamente. Si sa le cose possono andare o non andare, fa parte della vita e soprattutto non è colpa di nessuno… semplicemente io non ero ancora pronta a parlarne pubblicamente. Oggi sono serena nel dire che non serbo rancore per lui, ci siamo parlati e chiariti e gli auguro ogni bene”.

Parole che facevano intendere che l’amore fosse al capolinea. Eppure nelle ultime ore il gossip su Deddy e Rosa Di Grazia si è nuovamente acceso. Infatti dopo la conferma della rottura (i due non hanno voluto rivelare i motivi), una serie di indizi delle ultime ore hanno scatenato i fan del talent show di Canale 5. Ci sono state un paio di situazioni social ambigue. Alcuni fan hanno ritenuto che Deddy abbia lanciato delle frecciatine all’ex che si è trovata costretta ad intervenire e a tranquillizzare tutti.





Ma all’improvviso, mentre Deddy era impegnato in una diretta Instagram, a sorpresa si è fatta viva proprio Rosa che, stando a quanto riportato da diversi siti specializzati in gossip e cronaca del web, si sarebbe unita alla diretta e avrebbe commentato con tre cuori rossi. Gli indizi non finiscono qui perché i fan di Rosa Di Grazia e di Deddy hanno notato che un amico del cantante ha postato sui social un filmato in cui si vede il cantante cantare “Potremmo Ritornare”.

Inoltre i più attenti hanno fatto notare che sullo sfondo del video si intravede una tv in cui si possono vedere delle immagini risalenti al serale di Amici in cui Rosa e Deddy si baciano. Infine c’è l’ultimo indizio fatto trapelare su Twitter da parte di Aka7even, amico di entrambi nonché protagonista dell’ultima edizione di Amici. L’artista ha cinguettato, pare in riferimento a Deddy e Rosa, quel che sembra un messaggio assai eloquente: “Ho una freccia come cupido. Buongiorn a stanz!”.