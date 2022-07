“Ma che bomba!”. Nunzio, scoppia l’amore con lei: ex Amici e chiacchieratissima da mesi

Nunzio e Cosmary, voce bomba sui due ex Amici . Sarebbero infatti molto più che amici. Così dopo che lei aveva annunciato l’addio a Alex Wyse. “Non amo parlare della mia vita privata sui social ma mi ritrovo a doverlo fare poiché si tratta di una situazione nata in un contesto che mi porta a doverlo fare. Io faccio anche per rispetto a tutte le persone che mi seguono e che ci hanno seguito con amore. La mia relazione con Alex è terminata. A volte non tutto va come ti aspetti e questo può fare male”.



E ancora: “Vi prego di rispettare questo momento, di essere comprensivi, ho bisogno di sorridere e ho bisogno di leggerezza! Il mio lavoro è la cosa che più mi rende felice ora e voglio concentrarmi su quello”. Anche Alex Wyse, dopo, aveva parlato della rottura dalla fidanzata. “Le cose non vanno sempre come le vorremmo, da settimane abbiamo interrotto la nostra relazione per motivi dettati da una diversità in molti fattori”.

Nunzio e Cosmery, come stanno le cose







“Io le vorrò sempre bene, mi scuso per avervi fatto aspettare, mi è servito tempo per metabolizzare. Per chi ha pianto e sorriso con me”, aveva scritto Alex Wyse lasciando quindi intendere che la rottura non era rrivata di certo nelle ultime ore. E ora? Per entrambi gli impegni professionali vanno avanti. Da quando ha reso pubblica la separazione da Alex, la ballerina si è sempre mostrata sorridente. (Leggi anche “Minacce prima delle registrazioni”. Choc a UeD, la pesante accusa di Alessandro gela lo studio)



Ed è molto vicina a un ex Amici. In molte foto si vede Cosmery in compagnia di Nunzio con Nunzio Stancampiano, anche lui protagonista dell’edizione del talent show vinta da Luigi Strangis. Qualche utente della rete ha ipotizzato che potrebbe essere nata una simpatia tra il siciliano e la neo single Cosmary, ma non esistono ancora prove che avvalorino questa tesi.



I due ragazzi stanno lavorando insieme per il programma condotto da Elisabetta Gregoraci, quindi è normale che il loro rapporto si sia stretto e che la complicità sia aumentata. E secondo i ben informati è solo questione di tempo prima che la nuova coppia venga allo scoperto.

