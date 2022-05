“Minacce prima delle registrazioni”. Choc a UeD, la pesante accusa di Alessandro gela lo studio

Tuoni e fulmini a Uomini e Donne. Alessandro Vicinanza lancia accuse gravi a Biagio mentre discute animatamente con Armando Incarnato. È successo tutto nella prima parte della puntata andata in onda oggi, venerdì 20 maggio. Alessandro parla della frequentazione con Ilaria, i due sono usciti tre volte ma non sembra essere scoccata ancora la scintilla. In ogni caso il cavaliere viene interrotto da Armando Incarnato: “Ma perché devi intervenire nelle mie relazioni dopo che Ilaria ti ha dato il due di picche?” chiede Alessandro.

La tensione sale, tra i due c’è della ruggine: “Non parlare del passato – attacca Armando – pensa a Ilaria e pensa a portar rispetto a Ilaria”. Alessandro non ne può più, ma è l’accusa mossa a Biagio quella più grave. “Maria devo fare un’altra precisazione – aggiunge il cavaliere – la registrazione scorsa me ne sono andato molto amareggiato. Io vengo qui per conoscere una persona. Ho avuto una minaccia in piena regola da Biagio che me le suonava…”.





Uomini e Donne, Alessandro lancia accuse gravi a Biagio

A questo punto nello studio di Uomini e Donne scoppia il caos. Alessandro Vicinanza spiega: “Mi sono girato, c’era Armando che stava avendo un confronto con il professore e mi sono girato a guardarlo. E lui (Biagio, ndr) mi ha detto ‘tu guarda innanzi perché ci stanno pure per te’. Ma un uomo dell’età di mio padre, con un atteggiamento da bullo, che nemmeno ad un ragazzo di terza elementare. Non si può, ogni volta. È vergognoso”.

A dar man forte al cavaliere è intervenuto anche Gianni Sperti che ha detto: “Io penso che abbia ragione Alessandro su questo, ogni volta un atteggiamento eccessivo”. Alessandro ha ripreso a parlare: “Sto parlando di quello che è successo. Io gli ho detto, caro Biagio stai sereno e guarda avanti. Mi sono alzato e me ne sono andato. È un uomo di bassa lega…”.

Subito dopo nello studio scrosciano gli applausi, in tanti evidentemente sono d’accordo con Alessandro. Oltre a Gianni anche Tina Cipollari è dalla sua parte, contro Biagio. “Con Armando litigo, litigo in continuazione, ma quando litigo con Armando litigo al centro studio, qua inizia e qua finisce”. Dunque ancora una puntata di fuoco a Ued. E voi, con chi state?

