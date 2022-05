Tina Cipollari contro Gianni Sperti, una scena più unica che rara. Attimi di vera tensione durante l’ultima puntata di Uomini e Donne dove i due commentatori se ne sono date (verbalmente) di santa ragione. Prima di tutto però, c’è un antefatto. Un’altra furiosa lite tra Fabio Nova e Tina Cipollari. Tra l’altro nello studio di Maria De Filippi, non ci sono andati leggeri e le offese sono state pesanti. L’uomo è arrivato a parlare di ‘botulino’ e della fisicità dell’opinionista, un body shaming (qui un altro episodio sempre su Tina) a tutti gli effetti.

Ma come siamo arrivati a Tina Cipollari contro Gianni Sperti? Il fatto è che a questo punto però, invece di sostenere la collega, Gianni Sperti ha preso le parti di Fabio ed ha cercato di calmare Tina. “Diciamo la verità sei stata tu per prima a screditare il suo lavoro. Per lui quando è arrivato non ha detto nulla. Non ha fatto i complimenti nemmeno per una delle sue foto, le hai criticate tutte. Tu hai denigrato la sua professionalità dicendo che non è un grande fotografo”.

Tina Cipollari: età, altezza, peso e figli. Chi è l’opinionista di ‘’Uomini e Donne’’





Tina Cipollari contro Gianni Sperti: “Devi andare a fa…”

“Dovevi essere oggettiva ed ammettere che erano delle belle fotografie. Io e te ci permettiamo di dire quello che pensiamo e come vogliamo. Però è giusto che loro rispondano come vogliono. Altrimenti sembra che noi abbiamo un potere che loro non hanno. Se lui si sente dire che è brutto può dirti che lo sei anche te. Non sindacare su lui che ti risponde dopo che gli hai detto che è brutto”.

Come pensate che Tina abbia preso questa ‘mancanza di rispetto’? Naturalmente l’opinionista è andata su tutte le furie e le parole per Gianni Sperti sono state pesanti: “Maria sono stanca di passare di quella che lancia il sesso per prima. Questa diatriba è iniziata perché lui in un’altra puntata ha parlato in modo sgradevole di una sua ex”.

Tina contro Gianni: lo sai qual è la cosa peggiore di questo momento? Sei tu la cosa peggiore e più fuori luogo sei tu. Perché tu fai proprio finta di non capire pur di venirmi contro e ti dico vai a quel paese #uominiedonne pic.twitter.com/CIWn87QeyV — Tina Cipollari out of context (@tina_ooc) May 19, 2022

E ancora Tina Cipollari contro Gianni Sperti: “Io l’ho ripreso e lui mi ha aggredito. Da lì è nato tutto. Io non gli permetto di dire che sono una c…a. Senti Maria, ciao, ma ciao proprio. Lo sai qual è la cosa peggiore di questo momento? Sei tu la cosa peggiore e più fuori luogo sei tu. Perché tu fai proprio finta di non capire pur di venirmi contro e ti dico vai a quel paese. Fatti la puntata da solo, vai al Diavolo, vai all’inferno e vai a fare in c…o“.

“Ci bullizza da anni, scusate lo sfogo”. Gianni Sperti, accusa pesantissima direttamente da UeD