“Il matrimonio con Raoul Bova?”. Rocío Muñoz Morales, che reazione: gela tutti

Rocío Muñoz Morales è la madrina della 79esima Mostra di Venezia e ha appena finito di scrivere il discorso di apertura di questo mercoledì 31 agosto. Il suo legame con l’attore Raoul Bova dura da anni e hanno due bellissime figlie Alma, nata nel 2018, e Luna, nata nel 2015. Di recente l’attore ha fatto chiarezza sulle voci di una possibile crisi con Rocìo in una intervista a Gente: “Rocio è la mia compagna guerriera, al fianco della quale ho combattuto per anni. La complicità e il sorriso ci hanno fatto superare le difficoltà più dure”. Insomma la loro relazione procede a gonfie vele, nonostante i rumors e le critiche.

Raul Bova e Rocìo Muñoz Morales si sono conosciuti a Paros, in Grecia, sul set di Immaturi-Il viaggio. Per l’attrice e ballerina spagnola si trattava del primo film italiano. Di recente la coppia ha festeggiato il decimo anniversario insieme concedendosi una vacanza nel luogo dove è sbocciato il loro amore. Rocìo Muñoz Morales l’ha confidato in una lunga intervista rilasciata al settimanale F: “Siamo tornati a Paros dieci anni dopo, dove ci vedemmo per la prima volta. Il tempo sembrava volato, e io e Raoul eravamo lì con le bambine. Tutti e quattro insieme, mano nella mano, abbiamo visto tramonti, in silenzio, che ci ricorderemo per tutta la vita”.





Rocìo Raoul Bova matrimonio, lei non chiederà a lui di sposarla

Ora Rocìo Muñoz Morlales è concentrata sul suo importante ruolo alla Mostra del cinema di Venezia. Ha già scelto l’abito che indosserà per un’occasione così importante: “È di un grande stilista”, ha detto al Corriere della Sera. Ma il colore non sarà “rosso flamenco” come molti si aspetterebbero. Il suo discorso sarà improntato sull’importanza che il cinema ha nella vita. Sa che questo è “un ruolo difficile”, che rappresenta per lei “un traguardo e un punto di partenza”.

“Il mio intervento l’ho letto a Raoul che all’ennesima volta mi ha detto bello ma non ne posso più, e alle nostre figlie. Ho invitato i miei, che Venezia la videro solo di passaggio, ho affittato un appartamentino per loro, mamma ieri mi ha chiamato dalla Spagna: sei sull’autobus? Sul display, tra le notizie di attualità, hanno detto: un’attrice spagnola presenta Venezia”, ha raccontato Rocìo Muñoz Morales.

Infine non è mancata la domanda sul matrimonio con Raoul Bova. Molti dei loro fan attendono di scoprire quando avverrà il matrimonio, se mai ci sarà. Rocìo sul tema nozze ci tiene a precisare che è una persona “tradizionalista”. Pertanto, dovrà pensare Raoul alla tanto attesa proposta. “Io non glielo chiederò mai”, assicura l’attrice spagnola, volendo rispettare le tradizioni. Ed è questo, appunto, il motivo per cui non chiederà mai al suo compagno di diventare suo marito.

