“Io e Rocio…”. Raoul Bova, prima le voci di crisi poi la confessione sulla compagna

Raoul Bova sta per tornare in tv. Sono terminate le riprese della serie Don Matteo 13 e l’attore romano prenderà il posto di Terence Hill. La fiction andrà in onda dal prossimo autunno e gli affezionati telespettatori si troveranno davanti una grande novità. Terence Hill vuole passare il testimone all’attore romano affidandogli un compito complesso. I motivi di questa decisione di Mario Girotti (il vero nome di Terence Hill) sono legati alla distanza dalla famiglia.

Per Raoul Bova si tratta di un nuovo ruolo: vestirà i panni di padre Massimo, un personaggio dal passato oscuro. Recentemente l’attore, che sta per compiere 50 anni, è stato impegnato in una fiction su canale 5, “Buongiorno mamma” di cui è stato protagonista con Maria Chiara Giannetta. Quest’ultima ritroverà Raoul Bova sul set di Don Matteo tornando a interpretare il ruolo della capitana Olivieri.

“La vita spesso ti toglie tanto, ma non puoi permetterle di levarti la spensieratezza. La mia saggezza dei 50 anni consiste in questo”: è il bilancio che fa Raoul Bova in una intervista rilasciata a Gente. “Il decennio di 40 è stato faticoso, speriamo che il prossimo mi porti una maggiore serenità. Sarà un nuovo inizio”. Nell’intervista c’è stato spazio anche per parlare delle voci che si sono rincorse riguardo una possibile crisi tra l’attore e Rocio Munoz Morales.





Raoul Bova ha approfittato dell’occasione per fare chiarezza: “Rocio è la mia compagna guerriera, al fianco della quale ho combattuto per anni. La complicità e il sorriso ci hanno fatto superare le difficoltà più dure”. Insomma la loro relazione procede a gonfie vele, nonostante i rumors e le critiche. Raul Bova e Rocio Munoz Morales si sono conosciuti a Paros, in Grecia, sul set di Immaturi-Il viaggio. Per l’attrice e ballerina spagnola si trattava del primo film italiano.

Di recente la coppia ha festeggiato il decimo anniversario insieme concedendosi una vacanza nel luogo dove è sbocciato il loro amore. Rocio Munoz Morales l’ha confidato in una lunga intervista rilasciata al settimanale F: “Siamo tornati a Paros dieci anni dopo, dove ci vedemmo per la prima volta. Il tempo sembrava volato, e io e Raoul eravamo lì con le bambine. Tutti e quattro insieme, mano nella mano, abbiamo visto tramonti, in silenzio, che ci ricorderemo per tutta la vita”.