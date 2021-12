Sono uscite fuori nuove voci su Raoul Bova e Rocio Munoz Morales. La coppia vip sta ormai insieme da diversi anni, dal 2013 per la precisione, e ha anche allargato la famiglia con la nascita delle meravigliose Luna e Alma. Improvvisamente però qualcosa sembra che stia cambiando repentinamente, stando a quello che è stato riferito in queste ore. E i fan stanno cominciando a preoccuparsi seriamente, infatti gli ultimi rumor non sono affatto tranquillizzanti e aprono a scenari di diversa natura.

Un po’ di mesi fa Raoul Bova si è immortalato con la piccola Luna. Un selfie papà e figlia che ha emozionato tutti i fan. Dopo che quest’estate l’attore ha documentato un pomeriggio passato a fare le conserve di pomodori che ha coinvolto tutta la famiglia, figlie incluse, il buongiorno è con la sua prima principessa. Raul Bova versione tenero papà ha condiviso sul suo profilo Instagram un tenero primo piano in bianco e nero con sua figlia Luna. Ma ora le notizie su di lui non sono affatto piacevoli.

Nella giornata di martedì 21 dicembre, in particolare in serata, sia Raoul Bova che la Morales dovevano recarsi al ‘St. Regis Hotel’ della capitale Roma, ma è apparsa solamente lei. Alla prima edizione di ‘Cinemagia Awards’ era prevista la partecipazione di entrambi, ma ha fatto molto rumore la mancata presenza dell’attore. E da lì a poco, stando a quanto scritto sul suo sito da ‘Today’, sono uscite fuori delle voci non proprio favorevoli. Infatti, potrebbe esserci in atto una vera e propria crisi sentimentale.





In un primo momento si era paventata la possibilità che Raoul Bova non stesse bene dal punto di vista della salute, ma poi è emersa un’altra verità dei fatti su di lui e Rocio Munoz Morales: “Ormai le cose tra di loro non vanno più bene, stanno attraversando un periodo difficile. Pare che ci siano molte discussioni e da due giorni non si parlerebbero nemmeno più”. Quindi, per evitare forse di creare polemiche pubbliche, lui ha preferito non presentarsi all’evento. Difficile capire se si tratti solo di un problema passeggero.

Bisogna comunque precisare che di crisi di coppia si era parlato anche un po’ di tempo fa, poi sia Raoul Bova che Rocio Munoz Morales avevano respinto al mittente queste voci. Infatti, erano poi riapparsi normalmente insieme. Stavolta molti sono però convinti che ci sia qualcosa in più di un semplice litigio, quindi occorreranno dichiarazioni convincenti della coppia per poter smentire tutto definitivamente.