Roberta Capua, la drammatica dichiarazione. La popolare conduttrice è stata ospite di Patrizia Finucci Gallo nel salotto culturale che la giornalista e scrittrice tiene all’hotel Il Guercino. Una chiacchierata durante la quale Roberta ha aperto il suo cuore e rivelato dettagli inediti sulla sua vita professionale e privata. L’ex Miss Italia ha dichiarato: “Mi ritengo fortunata, ma come tutti ho superato dolori e delusioni”.

Tante le questioni affrontate da Roberta Capua e i personaggi famosi dei quali ha raccontato aneddoti. Come ad esempio quello su Silvio Berlusconi: “Mi capitò poi di incontrarlo a una serata conviviale, mi disse: ‘Lei ha una bellissima chiostra di denti’. Tanti anni dopo lo rividi e mi disse, di nuovo: ‘Che bella chiostra di denti’. Evidentemente non ero il suo tipo”.

Un dolore che non se ne va, il racconto di Roberta Capua

Nel corso dell’intervista Roberta Capua ha anche parlato dei momenti difficili che ha dovuto affrontare. L’intervistatrice le ha chiesto di raccontarne uno. Tra questi senza dubbio uno dei peggiori se non il peggiore in assoluto è stata la perdita di un bambino: “Ho perso un bambino – ha raccontato la showgirl di origini campane – lo dico per la prima volta. Ce ne sono stati di dolori nella mia vita, ma non li ho mai cavalcati”.

L’ultima frase di Roberta Capua sembra quasi una frecciata a tutti coloro i quali, invece, vanno in tv a parlare dei loro guai, dei loro momenti no. Invece la conduttrice ha tenuto nascosto questo dolore per tanti anni. Probabilmente l’episodio risale a diverso tempo fa. In ogni caso Roberta ha avuto modo di parlare anche di argomenti più leggeri. Durante la pandemia è balzata agli onori della cronaca, ad esempio, una sua cugina.

Stiamo parlando di Ilaria Capua, virologa che per anni ha vissuto in America e che recentemente è rientrata a Bologna, proprio la città dove Roberta Capua si è trasferita dopo aver sposato l’imprenditore Stefano Cassoli. “Ci siamo frequentate poco da bamine – ha spiegato la conduttrice – e anche ora ci conosciamo poco. Ma sono orgogliosa di essere sua cugina, forse lei meno di essere la cugina di Roberta Capua (ride, ndr); è una grande donna”.

