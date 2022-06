“È successa una cosa terribile”. Roberta Capua costretta a dirlo a Estate in diretta

Roberta Capua, il racconto dell’orrore nella casa di riposo a Reggio Calabria. Nel corso di Estate in Diretta sono diversi i temi di attualità trattati dai conduttori. Uno di questi è quello riguardante la casa di riposo abusiva. Nella quale gli anziani venivano tenuti in condizioni disumane. La notizia ha lasciato tutti senza parole e non si fa che parlare d’altro in questi giorni.

Sono sempre più i casi legati alle case di riposo e ai maltrattamenti degli anziani. Ogni anno la lista aumenta a dismisura, ma il caso Reggio Calabria supera tutti i precedenti per crudeltà. La conduttrice partenopea e Gianluca Semprini, infatti, a Estate in Diretta hanno dedicato ampio spazio a questa notizia.





Roberta Capua sotto choc: “Vi racconto una storia terribile”

Roberta Capua e Gianluca Semprini a Estate in Diretta hanno parlato del caso che sta suscitando grande scalpore, quello relativo alla casa di riposo abusiva. In questa struttura gli anziani venivano tenuti in condizioni disumane. La notizia è stata trattata da tutti i media nazionali. Per via della morte di uno degli ospiti della struttura. “Vi raccontiamo una storia terribile”, ha esordito la presentatrice presentando la notizia in collegamento da Reggio Calabria con l’inviata.

“E’ stato scoperto un ospizio abusivo. Nel quale gli anziani venivano picchiati e nutriti male. Malmenati, maltrattati e nutriti con cibo avariato tutti gli anziani che erano ospitati presso la casa di riposo abusiva”, ha spiegato Roberta Capua dopo aver parlato di un altro caso di cronaca: la scomparsa di Domenico Manzo.

Sara Verta, l’inviata da Reggio Calabria, ha spiegato che sono state fermate cinque persone. Che adesso sono agli arresti domiciliari. “La Procura li sta attenzionando per altri tipi di illeciti. Secondo le testimonianze pare che gli anziani venissero anche sedati”. Dallo studio di Estate in Diretta il conduttore ha risposto: “L’elenco degli orrori purtroppo è molto lungo”.

“Il nostro amico è morto”. Roberta Capua e Gianluca Semprini, brutta notizia a Estate in diretta