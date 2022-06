Un momento di estrema commozione quello andando in onda ad Estate in diretta. Qui, i conduttori Gianluca Semprini e Roberta Capua hanno voluto ricordare un uomo appena scomparso, un professionista del settore che non c’è più. Per questo i padroni di casa hanno chiuso la puntata con un omaggio a Raffaele La Capria, il famoso scrittore e sceneggiatore che è morto ieri. Roberta Capua allora ha detto: “Prima di salutare i telespettatori vogliamo mandare un pensiero ad un grande scrittore napoletano”.

“Raffaele La Capria purtroppo si è spento e noi vogliamo ricordarlo con questa sua immagine”. A questo punto la regia ha quindi mandato in onda una foto dello sceneggiatore, morto ieri all’età di 99 anni. Lo sceneggiatore ne avrebbe compiuti 100 nel mese di ottobre. Poco dopo Gianluca Semprini, visibilmente emozionato dice: “Raffaele La Capria ha raccontato Napoli nelle sue sfaccettature”. A seguire la Capua che, da napoletana, ha sottolineato: “Vero, ha raccontato la città in tutte le sue sfaccettature”.

Gianluca Semprini e Roberta Capua emozionati per la morte di Raffaele La Capria

“Era giusto ricordarlo. Quella di oggi è stata una giornata molto complicata e abbiamo provato a raccontarvela”. In effetti durante la puntata si è parlato anche del terribile incendio divampato a Roma che la trasmissione ha praticamente seguito in diretta, aggiornando costantemente i telespettatori con numerosi collegamenti dal luogo in cui è divampato.

Poco dopo i due conduttori hanno salutato e ringraziato tutti gli ospiti che hanno preso parte al programma, dando appuntamento ai telespettatori per la prossima puntata. C’è da dire che Gianluca Semprini e Roberta Capua non sono stati gli unici a ricordare Raffaele La Capria.

Poco prima di loro lo hanno fatto i conduttori di Unomattina all’inizio della diretta di ieri, dedicandogli uno spazio. In quell’occasione la giornalista del TG1a Unomattina Estate, ha anche citato alcuni dei successi letterari e dei premi vinti da La Capria, in una puntata particolarmente intensa che ha visto, purtroppo, l’annuncio anche di un’altra scomparsa, quella di Leonardo Del Vecchio.

