Gravissimo lutto per Renato Pozzetto, chiuso nel più stretto silenzio

Renato Pozzetto lutto. Una brutta notizia ha raggiunto la famiglia del noto attore lombardo, che però non ha ancora commentato pubblicamente. Come riporta il sito Varese News, che pubblica l’annuncio mortuario in cui si rende nota la data dei funerali, è scomparso il fratello maggiore del comico, Ettore Pozzetto.

I funerali del fratello di Renato Pozzetto, che aveva 91 anni, si svolgeranno il prossimo 25 luglio nella chiesa di San Pietro a Gemonio, località in provincia di Varese. “Si ringraziano anticipatamente tutti coloro che ci sono vicini in questo momento”, è il messaggio pubblicato nelle scorse ore dalla moglie di Ettore Pozzetto, Lucia, e dai figli Rossella e Riccardo.





Renato Pozzetto lutto: morto il fratello maggiore

Renato Pozzetto, che qualche anni fa, ha perso anche l’altro fratello Achille non ha ancora rilasciato dichiarazioni o ricordi circa questo lutto che ha colpito la sua famiglia. Ettore Pozzetto non era nel mondo dello spettacolo e ha lavorato per anni alla Ignis-Ire. I funerali, come detto, si terranno a Gemonio, località dove la famiglia Pozzetto risiedeva.

Si era stabilita a Gemonio quando Milano, dove era nato anche Ettore, era sotto i bombardamenti. Ma poco si sa della famiglia e in generale della vita privata di Renato Pozzetto, che in tanti anni di carriera si è espresso molto di rado su questo argomento.

Anche nelle interviste Renato Pozzetto ha sempre mantenuto molta riservatezza sulla sua gioventù. Poi, da più grande, aveva lasciato Gemonio per trasferirsi nuovamente verso il capoluogo lombardo per motivi lavorativi. Classe 1940, proprio a Gemonio aveva conosciuto Aurelio Ponzoni, detto Cochi, con cui nel 1964 ha formato il duo comico “Cochi e Renato”.

