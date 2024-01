Cecilia Rodriguez in lacrime durante un momento particolare. Nelle ultime settimane abbiamo parlato spesso della vita sentimentale di Belen Rodriguez. Dopo la fine della storia con Stefano De Martino la showgirl ha iniziato una nuova relazione con l’imprenditore Elio Lorenzoni. Ma che fine hanno fatto Cecilia e Ignazio Moser? Recentemente si era parlato di una crisi.

I due solitamente aggiornano i propri fan sui rispettivi profili social, invece ultimamente è stato notato uno strano silenzio. A far capire che si trattava solo di un falso allarme ci ha pensato Deianira Marzano che ha spiegato che Cecilia e Ignazio hanno trascorso un po’ di tempo lontani per motivi di lavoro. Ora arriva un’altra notizia che conferma come vanno le cose tra i due…

Cecilia prova l’abito da sposa e scoppia a piangere: il motivo

Sembra che manchi ormai pochissimo al matrimonio tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. È ancora mistero sulla data delle nozze, ma le ultime story di Chechu parlano chiarissimo. La sorella di Belen si mostra mentre fa la seconda prova dell’abito da sposa in un atelier a Verona. Oltre a rispondere ad alcune domande Cecilia compare in una foto mentre non riesce a trattenere le lacrime. Perché?

A spiegare il motivo delle lacrime è stata la stessa Cecilia che ha scritto: “Oggi è stata la seconda prova dell’abito, non c’era la mia mamma e ho sentito la sua mancanza, ma soprattutto nostalgia perché sono giorni che non la vedo e per me Veronica Cozzani è il mio tutto. Ma sento sempre più vicino quel giorno, allora nel vedere l’abito come me lo sono sempre immaginato a me ha fatto emozionare”.

Dunque ci siamo, manca poco, anche se non sappiamo la data. Cecilia ha risposto anche ad alcune domande dei fan tipo “Quando sposi? Io a giugno che emozione” e lei “Ehhh, forse anche noi”. Poi “Ma quando un bebè?” e la risposta: “Speriamo dopo il matrimonio. Ho sempre sognato di essere una mamma giovane, ma col senno di poi va bene così. Ho avuto il tempo di fare ciò che volevo fare, ora sono pronta…”. E “Metterai il velo?”, risposta: “L’unica cosa certa…”.

