Belen Rodriguez alle Maldive, fuori il dettaglio sospetto. La showgirl e conduttrice argentina continua a catturare l’attenzione dei fan e non solo per la propria indubbia bellezza. Di recente si è appreso che la mamma di Santiago e di Luna Marì sta trascorrendo alcuni giorni di relax lontano dall’Italia. E al suo fianco non può che esserci la dolce metà Elio Lorenzoni. La foto condivisa sui social, però, riesce ad attirare l’attenzione di molti. Cosa sta succedendo tra lei ed Elio?

Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni si sposano? Questa la domanda che in molti si pongono. Ebbene si, a detta di alcuni la possibilità che la coppia possa compiere il grande passo non è del tutto da escludere. Infatti oltre allo scatto di Belen splendida e baciata dal sole, i fan hanno colto un altro dettaglio. Stiamo parlando di un anello al dito della showgirl.

Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni si sposano? Il dettaglio non sfugge ai fan e tira in ballo anche Stefano De Martino

Nel giro di poco tempo il dettaglio è già diventato notizia e le ipotesi hanno cominciato a scorrere come un fiume in piena. Ma non si tratta di un semplice anello. A sollevare i sospetti anche la scritta ‘si’. Matrimonio in vista con Elio? D’altronde i due si conoscono decisamente bene. Nonostante la relazione abbia avuto inizio da poco, resta il fatto che la loro conoscena dura da ben 12 lunghi anni. Dal momento della pubblicazione della foto in poi, i fan hanno cominciato a cercare indizi che potessero ricondursi alla ipotetica reazione di Stefano De Martino.

L’ex ballerino si trova a Londra ma non è da solo. Insieme a lui il figlio Santiago che si sta ancora godendo il tempo con l’amato papà. Ma se Stefano non ha mosso ciglio, almeno per ora, dopo aver magari visto la foto di Belen, ci ha pensato qualcun’altro a fare cadere il gelo. E stiamo parlando proprio della sorella di Belen, Cecilia Rodriguez.

La sorella argentina di Belen infatti sembra approvare le scelte dell’ex ballerino. Il like sotto al post di Stefano per molti è apparso decisamente loquace. E questo unitamente a un ambiguo allontanamento avvenuto tra le due sorelle. Belen e Cecilia non appaiono più molto affiatate come un tempo. Si tratta solo di impegni lavorativi dietro a questo silenzio? Si scoprirà.