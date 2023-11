Dopo un’estate difficile, segnata dall’ennesima separazione dal marito Stefano De Martino e padre del figlio Santiago, Belen Rodriguez ha ritrovato il sorriso grazie al nuovo fidanzato, l’imprenditore bergamasco Elio Lorenzoni… La showgirl argentina è volata alle Maldive con il suo nuovo amore. Lo ha detto diverse volte che con Elio Lorenzoni ha ritrovato la felicità e così ecco sui social una foto che li immortala in un bacio. Il costo è proibitivo: 3800 euro a notte con colazione per una villa con confort extra lusso, accesso privato alla spiaggia e maggiordomo personale disponibile ventiquattro ore al giorno.

Atterrati nella paradisiaca isola, ecco le prime foto social della coppia. Le immagini della villa, lo scatto di coppia con Elio Lorenzoni e i primi momenti spensierati in giro per l’isola. Le prime foto dalle Maldive mostrano una Belen Rodriguez serena e bellissima mentre gira in bicicletta mentre Elio la filma.

Leggi anche: “Voglio essere io a dirvelo”. Belen Rodriguez, l’annuncio sulla gravidanza dopo il gossip





Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni alle Maldive, ma i social si infuriano

Tutto molto bello, ma ai social non è sfuggito un particolare che ha fatto storcere il naso anche ai suoi fan. Le Maldive sembrano essere il posto del cuore della showgirl, perché nel corso di questi anni ha portato tutti i suoi più grandi amori da Fabrizio Corona a Stefano De Martino fino a Antonino Spinalbese.

Proprio così, tutti i suoi fidanzati sono passati per le Maldive e molti utenti social si sono riversati sulla pagina di Belen Rodriguez per commentare e criticare la scelta della showgirl di fare sempre le stesse cose con i suoi fidanzati. “Ripeti sempre tutto uguale, cambia solo l’uomo che hai al fianco”, si legge tra i commenti del post pubblicato dalla showgirl.

Rispondendo a un follower che l’accusava di “innamoramento veloce” Belen ha spiegato: “Lo conosco da quando avevo 22 anni, ma non c’è mai stato nulla tra noi. Era solo un amico, ma un amico speciale, che mi ha sempre fatto sentire bene. Poi, sai com’è, a volte da un’amicizia profonda può nascere l’amore. Siamo una coppia da cinque mesi ormai”. Ma in tanti hanno fatto notare che a giugno la showgirl mostrava ancora le foto insieme a Stefano De Martino. I due avevano già rotto ma mantenevano le apparenze solo per i social?