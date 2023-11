Ignazio Moser, il cambiamento è drastico. Sei lunghi anni di amore e di condivisione tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser e negli ultimi tempi anche una cascata di indiscrezioni in merito a una presunta crisi di coppia. Questo perché i fan, abituati a essere aggiornati sulla vita quotidiana dei due, da qualche tempo avevano notato una loquace assenza dai social. Fortunatamente poi si è trattato solo di un falso allarme e a rassicurare tutti ci hanno pensato i diretti interessati.

Il cambiamento drastico di Ignazio Moser sconvolge anche Cecilia Rodriguez. Ma quale crisi tra i due, la notizia della presunta crisi fortunatamente è crollata del tutto quando a rassicurare i fan ci ha pensato l’esperta di gossip, Deianira Marzano. Come confermato da Deianira Cecilia negli ultimi tempi non era in compagnia di Ignazio solo ed esclusivamente per motivi e impegni di lavoro.

Il cambiamento drastico di Ignazio Moser sconvolge Cecilia Rodriguez: le foto parlano da sole

Poi la conferma di Cecilia che a corredo di uno scatto di coppia ha scritto: “È così che voglio svegliarmi tutti giorni da quando ti ho conosciuto”. Ma adesso l’attenzione cade su altro. Ignazio Moser ha ben pensato di stravolgere il look. In che modo? Ebbene, l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi a corredo di uno scatto che lo ritrae senza barba ha scritto: “Ciao ho 22 anni e vengo da Trento“. La differenza si nota eccome, infatti poco dopo la pubblicazione dello scatto non sono mancati i dovuti commenti.

In primis la reazione di Cecilia Rodriguez che una volta appresa la decisione del compagno ha così commentato il nuovo look di Ignazio: “Allora? Un disastro, mi sembra di essermi fidanzata con un ventenne. Un toyboy? Sono un po’ scioccata ancora adesso e devo riprendermi, sei troppo diverso non sembri tu“. Oltre alle parole di Cecilia, anche i fan sembrano essere rimasti ‘sconvolti’ dal cambiamento.

Ho fissato questa foto per minuti interi chiedendomi chi sia. Poi leggo che è Ignazio Moser. Continuo a fissare la foto ma non lo vedo. Controllo su ig ed è effettivamente una foto sua. Continuo a fissare la foto e non lo vedo ancora pic.twitter.com/0YIn2hCX9J — ScarlettVenus💮 (@rory_zack) November 11, 2023

Si leggono su X le parole di un utente che ha postato la foto di Moser riportando in didascalia: “Ho fissato questa foto per minuti interi chiedendomi chi sia. Poi leggo che è Ignazio Moser. Continuo a fissare la foto ma non lo vedo. Controllo su ig ed è effettivamente una foto sua. Continuo a fissare la foto e non lo vedo ancora”. Ed effettivamente non sbaglia: il cambiamento è drastico e Ignazio questa volta è riuscito veramente a sorprendere tutti.