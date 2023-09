Cecilia Rodriguez, prove di nozze con Ignazio Moser? Il profumo dei fiori d’arancio continua a inebriare l’aria di casa: la coppia ha dovuto posticipare la data delle nozze, rimandandola da ottobre del 2023 alla primavera del 2024. Di recente i fan della modella e influencer argentina hanno avuto modo di avere un ‘assaggio’ di quello che potrà accadere nel giorno più bello nella vita di una coppia. Un evento che ha comunque visto la partecipazione, oltre di Cecilia, di altre celebrità come Chiara, Francesca e Valentina Ferragni insieme alla madre Marina Di Guardo, la modella Paola Turani, Giulia Salemi, Anna Safroncik, Bianca Atzei e Cristina Parodi.

Cecilia Rodriguez in abito da sposa. Prove di nozze sulla passerrella e davanti ai fan. La sorella di Belen ha preso parte alla sfilata Atelier Emé della collezione Opera Prima nello spazio di via Watt a Milano. La modella ha sfilato davanti allo sguardo estasiato dei presenti in abiti da sposa. Ignazio Moser, dal canto suo, non sembra essere stato presente all’evento ma non per questo si è tirato indietro dal condividere le foto della fidanzata. Ovviamente a corredo degli scatti, i fan hanno commentato con cuori e complimenti, e in più già sognano a occhi aperti l’abito del futuro sposo.

Leggi anche: “Roba di soldi…”. Belen e Cecilia Rodriguez, ora spunta il motivo della lite





Cecilia Rodriguez in abito da sposa. Prove di nozze sulla passerrella e davanti ai fan

“Ci sono dei problemi, perché mia zia, che ben conoscete, non potrà venire a ottobre per questioni di lavoro – aveva spiegato Cecilia Rodriguez non troppo tempo fa quando ha parlato delle nozze con Moser. Io non voglio che lei manchi perché è una persona molto importante nella mia vita e quindi niente, più avanti. Non vi preoccupate. Non siate così ansiosi, tanto lo verrete a sapere”. Ma in attesa delle nozze di coppia, come procede la situazione con la sorella Belen? Negli scorsi giorni sono state tante le indiscrezioni che hanno tirato in ballo una situazione di tensione tra sorelle.

Le due sorelle si troverebbero a vivere un momento di allontanamento o così pare. Nessun post di dedica da parte di Belen sulla presenza di Cecilia davanti ai flash dei giornalisti corsi a Venezia in occasione dell’ottantesimo del festival del Cinema. Silenzio che sembra dunque prolungarsi troppo e che lascerebbe sorgere alcuni dubbi sulla situazione in atto.

Non solo la segnalazione giunta a Deianira Marzano, ma anche un ulteriore riferimento alle asperità tra sorelle sollevata dal giornalista Ivan Rota su Dagospia. “La telenovela dei Rodriguez: Cecilia è andata (anche lei !) alla Mostra del Cinema di Venezia e ha pubblicato diverse storie su Instagram e post. La sorella Belen Rodriguez, dopo essere stata sulle Dolomiti, non ha messo nessun like ne repostato come invece aveva fatto lo scorso anno. C’é chi dice che le due abbiano discusso per motivi economici…“, si legge.