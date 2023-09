Nella loro famiglia la situazione è tutta da delineare con certezza, ma le ultime voci su Belen e Cecilia Rodriguez stanno facendo preoccupare. Nelle ultime ore è arrivata una segnalazione alla sempre attentissima Deianira Marzano, quindi l’esperta di gossip l’ha pubblicata nelle sue Instagram stories e finora non sono arrivate né conferme né smentite dalle dirette interessate. E quindi i fan sono seriamente preoccupati.

Prima di dirvi cosa sarebbe successo tra Belen e la sorella Cecilia Rodriguez, proprio quest’ultima avrebbe avuto dei problemi durante la Mostra del Cinema di Venezia. Lei si è avvicinata alla sicurezza iniziando a intavolare una discussione con l’addetto al settore. Non si è compreso se i due stessero discutendo animosamente o meno perché l’audio risulta poco comprensibile ma sembra che dopo le parole del bodyguard, Cecilia abbia risposto: “Ma che c’entra? Allora…. C’è lui qua davanti”.

Belen e Cecilia Rodriguez, brutte voci sulle due sorelle

Tutti pensavano che fosse tornato il sereno in casa Belen, invece potrebbe essere successo qualcosa con la sorella Cecilia Rodriguez. La conduttrice e showgirl è legata ora ad Elio Lorenzoni, dopo la rottura con Stefano De Martino, ma ecco spuntare fuori un’indiscrezione negativa sul rapporto con la minore. Tutto è stato scoperto, nel momento in cui la compagna di Ignazio Moser ha postato delle foto dal Festival veneziano.

Secondo la follower di Deianira Marzano, potrebbe esserci stato un litigio tra le due sorelle: “Cecilia è stata a Venezia e ha ricevuto like da tutti (Stefano compreso) tranne che da Belen. Lo scorso anno addirittura Belen aveva ripostato nelle storie le foto di Cecilia. Ciao cara, io penso che le sorelle Rodriguez abbiano forse litigato, perché non si mettono più i like”. E ora il mistero si infittisce, visto che loro non hanno commentato.

Deianira ha semplicemente detto: “Resetto, non ne ho idea del perché”. Non resta che aspettare le prossime ore per capire se quei mancati mi piace siano stati solo una svista oppure se dietro si celi davvero qualche incomprensione familiare.