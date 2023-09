Belen Rodriguez, tensioni non solo con Stefano De Martino. Negli ultimi mesi i genitori di Santiago hanno riacceso il gossip alla luce dell’ennesima crisi di coppia. Si tratta di un allontanamento definitivo questa volta? In attesa di comprendere come evolverà la situazione sentimentale tra di loro, nelle ultime ore sta circolando un’altra notizia bomba che non fa che attirare l’attenzione dei fan. Questa volta però a essere tirata in ballo sarebbe proprio la sorella della conduttrice. Cosa sta succedendo tra Belen e Cecilia Rodriguez?

Belen Rodriguez in tensione con la sorella Cecilia. Ebbene si, come se non bastasse alla situazione delicata che la conduttrice argentina si trova a vivere con Stefano De Martino, si aggiunge anche questa: sembra che tra le due sorelle argentine non circoli un’aria del tutto serena. Ovviamente tra le indiscrezioni del momento spuntano anche i motivi che avrebbero scosso le acque.

Belen Rodriguez in tensione con la sorella Cecilia: fuori i motivi dell’attrito. L’indiscrezione

Questa volta oltre alla segnalazione giunta a Deianira Marzano, si è aggiunta anche un’altra indiscrezione. A fare ulteriore riferimento, dunque, il giornalista Ivan Rota su Dagospia dove ha provato a spiegare il motivo del presunto attrito tra sorelle. Com’è noto, Cecilia ha sfilato sul gettonatissimo red carpet della città lagunare. E la sorella? Ebbene, secondo quanto riportato dal giornalista, sembra che Belen abbia deciso di non spendere nessuna parola per la sorella.

“La telenovela dei Rodriguez: Cecilia è andata (anche lei !) alla Mostra del Cinema di Venezia e ha pubblicato diverse storie su Instagram e post. La sorella Belen Rodriguez, dopo essere stata sulle Dolomiti, non ha messo nessun like ne repostato come invece aveva fatto lo scorso anno. C’é chi dice che le due abbiano discusso per motivi economici…“, si legge.

Insomma, da diverso tempo ormai i fan avrebbero notato che tra le due sorelle argentine sembra non esistere più il rapporto di sempre, basato anche su interazioni attraverso i social che come tutti sanno riescono ad accorciare le distanze laddove non sia possibile relazionarsi di persona. Perché tanto silenzio? La questione diventa sempre più misteriosa.