Belen Rodriguez, tutto sembra finalmente filare: ha un nuovo amore e quanto pare avrà un nuovo lavoro. La showgirl e conduttrice argentina è reduce di una vacanza d’amore sulle Dolomiti con Elio Lorenzoni, l’imprenditore che conosce da almeno 10 anni e che ora è il suo compagno. E nelle ultime ore ha sganciato una bomba tra le Instagram stories che riguarda però un non meglio specificato impegno lavorativo. Non si capisce molto dall’annuncio ma nemmeno a dirlo il gossip si è scatenato.

Com’è ormai ampiamente noto, Belen Rodriguez è fuori da Mediaset. Dopo anni e numerosi ruoli in programmi di spicco sulle reti, è uscita dall’azienda a detta sua per volontà propria. Per molti in realtà è dovuta all’epurazione dal trash di Pier Silvio Berlusconi, ma chissà. Tornando ai giorni nostri, nelle ultime ore, la showgirl ha pubblicato in un post la location in cui si è diretta per svolgere quello che apparentemente potrebbe essere un “colloquio” per il nuovo incarico.

Belen Rodriguez, i fan tuonano: “Non ti crede nessuno”

Locali che sembrano gli interni della redazione di Freeda. Sarà qui il nuovo progetto che vede protagonista la ex conduttrice de Le Iene e di Tu sì que vales? Vedremo. Intanto una nuova polemica si è abbattuta su di lei, ma per la sua vita privata. Di nuovo. Al centro delle critiche la relazione con Elio Lorenzoni.

E proprio sotto al post che lei commenta “Feliz” sul presunto nuovo progetto lavorativo i fan si sono scatenati. Non va ancora giù che sia finita con Stefano De Martino e questo nuovo compagno altri non sarebbe che un “ripiego” a detta degli utenti, che hanno presto invaso il suo nuovo post che, come detto, ha tutt’altro scopo.

“Il tuo sorriso nasconde una tristezza infinita, altro che felicità”, le ha scritto uno su Instagram. E, ancora: “Ma quale felice, senza Stefano De Martino stai uno straccio. Non riampiazzarlo con tappabuchi”, “Tutta una pagliacciata”,” Sarà, ma io non ti vedo felice… Vuoi far vedere di esserlo ( soprattutto a Stefano) ma non lo sei… Sei anche tanto dimagrita, ed è un sintomo di non serenità” fino a “Non ti crede nessuno”.