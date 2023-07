“Ah, così impara!”. Micol Incorvaia, dopo il ‘fattaccio’ è un massacro. Il pubblico contro di lei

Non è un buon momento per Micol Incorvaia, finita nell’occhio del ciclone e defollowata in massa sui social. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa è successo all’ex concorrente della scorsa edizione del Grande Fratello Vip. Nei giorni scorsi la sorella di Clizia era nuovamente finita al centro della polemica per la lite scatenata in un locale della Costa Smeralda e nella quale erano rimaste coinvolte anche le amiche Giaele De Donà, Oriana Marzoli e il fidanzato Daniele Dal Moro.

A seguito della lite, la coppia formata da Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro aveva annunciato la rottura. E alla base della lite, secondo quanto avevano riportato Amedeo Venza e un personaggio famoso, rimasto anonimo, c’era proprio Micol Incorvaia. “È iniziato tutto perché Oriana, Micol e Giaele sono arrivate dove eravamo e la Marzoli ha iniziato dal nulla a insultare Chadia, che ovviamente ha risposto e i toni si sono alzati, volavano cocktail ecc. Soleil è andata via per evitare robe imbarazzanti (dovevi vedere Micol che faceva la spavalda tutto d’un tratto sembrava “posseduta”).

Micol Incorvaia defollowata in massa dopo l’addio tra Oriana e Daniele

“Dopo poco vedo Daniele che arriva al tavolo e gli chiedo come stesse e che forse era il caso che andassero prima di creare problemi a tutti”, aveva riportato l’anonima vip parlando della lite. Ora è proprio Daniele Dal Moro a confermare la versione dei fatti puntando il dito contro Micol Incorvaia. “La cara Micol, invece di tenere la situazione tranquilla, ha preferito gettare benzina sul fuoco con scene del tipo ‘Oh Dio, questa cosa non la dovevo vedere…’”.

” Il mio grande nervoso deriva dal fatto che ‘Cao, se sei una mia amica, a parte sua, ma se lo sei anche mia, in un momento così… Intanto fatti i cai tuoi, ma se proprio vuoi intrometterti cerca di tranquillizzare la situazione…”, ha detto l’ex GF Vip in una live di Twitch spiegando anche di essere stato l’unico ad aver organizzato qualcosa al di fuori del lavoro con il gruppo del van. Daniele Dal Moro è stato un fiume in piena durante la diretta, alla fine della quale tantissimi utenti in diretta hanno detto di aver defollowato Micol Incorvaia. Daniele Dal Moro ha detto che il gruppo del van si è visto solo per il compleanno di Alfonso Signorini, al quale lui non ha partecipato “perché non me ne fregava una min**ia”, all’evento di Mia Bag a Forte dei Marmi, in Sardegna “perché dovevano sponsorizzare i costumi e fare una vacanza gratis”.

L’ex gieffino ha detto anche che la gita a Gardaland l’ha organizzata lui e che non c’era nessun fine lavorativo o sponsor a sostenere le spese. “Il cogl*one. Perché l’unico che ha cercato di fare qualcosa al di fuori del mondo lavorativo, sono io, ok?”, ha detto ancora Daniele Dal Moro. Come detto, dopo la live, tantissimi utenti hanno defollowato Micol Incorvaia, criticata dagli Oriele per il comportamento tenuto durante la lite al locale Ritual.