Carlo Conti ha presentato il cast ufficiale della prossima edizione di Tale e Quale show, tanti i colpi di scena e polemiche scattate molto prima dell’inizio ufficiale del programma. Un programma che anche lo scorso anno ha saputo difendersi in termini di ascolti nonostante un format ormai datato. Tale e Quale, infatti, va in onda in diretta e in prima serata su Rai 1 dal 20 aprile 2012 e si tratta dell’adattamento italiano del talent show Tu cara me suena, format spagnolo della Endemol in onda su Antena 3.

Il talent prevedeva inizialmente una gara fra otto vip, quattro uomini e quattro donne, impegnati nell’imitazione di personaggi celebri del mondo della canzone attraverso la reinterpretazione dei brani di questi ultimi dal vivo. Nel 2013 gli artisti partecipanti sono saliti a dieci (già dal torneo della seconda edizione) e dal 2014 al 2019 a dodici, per poi tornare a dieci nel 2020, salire a undici nel 2021 e nuovamente a dodici nel 2022.





Tale e Quale Show 2023, annunciato il cast: ci sono 4 ex GF vip

Al termine della puntata questi vengono sottoposti al giudizio di una giuria. Loretta Goggi è giudice sin dalla prima edizione, mentre gli altri due componenti della giuria attualmente sono Giorgio Panariello e dall’ottava edizione, e Cristiano Malgioglio che è presente dall’undicesima edizione. Malgioglio che con questi nuovi concorrenti avrà parecchio da fare.

Tra loro infatti ben 4 ex GF Vip e una naufraga dell’isola dei Famosi. Nel dettaglio i dieci vip in gara sono: Pamela Prati (ex Grande Fratelo Vil), Maria Teresa Ruta (ex Grande Fratelo Vip) Alex Belli (ex Grande Fratelo Vip, ex Isola dei Famosi ), Ginevra Lamborghini (ex Grande Fratello ), Jasmine Rotolo (cantante), Cristina Scuccia (ex L’Isola dei Famosi).

E ancora Ilaria Mongiovì (cantante), Lorenzo Licitra (vincitrice di X Factor nel 2017), Scialpi (cantante). Nomi che, soprattutto per la presenza di 4 ex Gf Vip, hanno agitato il pubblico con qualcuno, sui social, che è arrivato a dire: “Non c’è mai fine al peggio, questi hanno rotto”, invitando Carlo Conti a fare marcia indietro. Il candidato numero uno alla vittoria finale è Lorenzo Licitra, che vinse l’undicesima edizione di X Factor ma forse non è tutto così scontato. Licitra, infatti, vinse contro i Maneskin e tutti sappiamo cosa è successo dopo.