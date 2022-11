A maggio scorso l’annuncio della gravidanza, ora le prime foto con il bebè appena nato: Michelle Williams è diventata mamma per la terza volta. L’attrice lanciata da Dawson’s Creek ha già una figlia adolescente di 17 anni e uno molto più piccolo di 2 anni che è venuto al mondo durante il lockdown.

Da mesi si sa dell’arrivo di un terzo figlio con il marito Thomas Kail ma essendo entrambi molto riservati non c’è stato alcun annuncio pubblico del lieto evento. I paparazzi hanno però beccato la coppia con il nuovo arrivato e il fratellino. Ci hanno pensato dunque i media a dare la bella notizia.

Michelle Williams e il marito hanno mantenuto il totale riserbo sulla nascita del piccolo ed è stato il Daily Mail è tra i primi i mostrare gli scatti dell’attrice, 42 anni, durante una passeggiata per le strade di New York con il fratellino e il neo papà. Probabilmente il piccolo è nato proprio nell’ultimo mese: fino a settembre l’ex stella di Dawson’s Creek è stata vista fare shopping col pancione.

Ma si sa che era piena di gioia all’idea di diventare ancora mamma: “Sono veramente felice – raccontava l’attrice a Variety – Con il passare degli anni ti chiedi cosa la vita potrebbe ancora riservarti. È emozionante scoprire che qualcosa che desideri così tanto succederà un’altra volta. È una fortuna che per me e la mia famiglia non è mai andata persa”.

#MichelleWilliams and husband #ThomasKail share a kiss as she steps out for the FIRST time since giving birth to her third child in New York City#celebrity #celebritygossip #Celebrities #CelebrityNews

https://t.co/HzU6iShqz5